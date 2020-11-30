Члены КС спорят, кто будет назначать судей, чтобы они стали независимыми

Члены КС спорят, кто будет назначать судей, чтобы они были независимыми. Об этом стало известно на заседании секции «Органы государственной власти».

Согласно статье 60 главы о полномочиях президента нового проекта Конституции, глава государства:

1) представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности судей Конституционного и Верховного судов по предложению Совета по отбору судей;

2) представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для освобождения от должности судей Конституционного и Верховного судов по предложению Совета судей в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией и конституционным законом;

3) назначает судей местных судов по предложению Совета по отбору судей;

4) освобождает судей местных судов по предложению Совета судей в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией и конституционным законом.

Кантемир Мырзабеков и другие члены конституционного совещания выступили за то, чтобы судьи назначались не президентом, а парламентариями, поскольку аппарат главы государства может преследовать свои корыстные интересы.

«Как-то раз был случай. Я у судьи спросил: почему вы приняли незаконное решение? Он сказал: поступил звонок с седьмого этажа «Белого дома», я ориентируюсь на них. Когда я спросил: на кого вы будете ориентироваться, если они уйдут, он не смог ответить. Поэтому мы должны отделить президента от судебной системы», — сказал Кантемир Мырзабеков.

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева отметила: нет гарантий, что 120 нардепов не будут преследовать свои интересы.

Другой член КС директор Института истории, археологии и этнологии НАН Абылабек Асанканов рассказал об опыте иностранных государств и предложил применить его.

«Я проанализировал судебную систему Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, не стал сравнивать с США, Германией, поскольку они федеративные страны. Во всех этих государствах судьи независимы от президента и парламента. Они действительно держат паритетные силы между двумя властями — законодательной и исполнительной. Их особенность в том, что они самоформируемы. Местных судей они назначают сами, отбирают тоже сами. Если допускают ошибку, то опять же сами выносят вердикт, чтобы они ушли из судебной системы. Можем ли мы применить их опыт у нас?» — задался вопросом он.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.