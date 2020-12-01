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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Глава Верховного суда: Совет по отбору судей как институт себя не оправдал

Совет по отбору судей как институт себя не оправдал. Об этом 24.kg рассказала председатель Верховного суда Гульбара Калиева, комментируя вопрос о том, кто должен назначать судей, чтобы они были независимыми.

Глава Верховного суда отметила, что не против того, чтобы судьи назначались президентом.

«Глава государства назначает председателей и их заместителей из числа уже отобранных судей. В принципе, в этом нет ничего плохого. Потому что на председателя возлагается больше управленческих, административных функций, и он практически не участвует в управлении правосудием», — поделилась Гульбара Калиева.

По ее словам, основную роль играет Совет по отбору судей. В нем, по ее мнению, должны принимать участие сами судьи. «По крайней мере большинство. А не как на сегодняшний момент, когда из девяти членов по отбору судей только трое — судьи. То же самое мы видим в дисциплинарной комиссии», — отметила Гульбара Калиева.

Также председатель заметила, что Совет по отбору судей не оправдал себя как институт.

Председателями судов становятся судьи, которые только пришли в судебную систему, не имея судейского опыта.

Глава Верховного суда Гульбара Калиева

Кроме того, глава Верховного суда считает, что пользоваться «телефонным правом» могут все, однако все зависит от устойчивости и принципиальности судьи.

«Могут звонить и депутаты, и министры, и президент, любые другие люди. Речь идет о том, насколько судья может быть устойчив к этим звонкам. По большому счету независимость судьи должна проявляться в принятии решений в таких случаях. И надо помнить, что его только закон может защитить. Его никакой звонок, никакой «седьмой этаж» не может защитить», — заключила Гульбара Калиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175010/
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