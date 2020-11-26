Конституционная реформа. Предлагается обязательное среднее образование

На конституционном совещании предложили обязать школьников учиться до 11-го класса. Об этом на пленарном заседании сообщил Каныбек Осмоналиев.

По его словам, необходимо внести поправки в статью 43, в которой говорится, что основное общее образование обязательно.

«Надо прописать, что среднее образование обязательно. На сегодня большинство школьников перестают учиться после 9-го класса. Есть страны, которые высшее образование сделали обязательным. Если прописать такую поправку, государство и родители обязаны будут обеспечить детей средним образованием. Это очень важно в формировании мировоззрения у молодежи», — сказал Каныбек Осмоналиев.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.