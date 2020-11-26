11:01
USD 84.80
EUR 100.99
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционная реформа. Предлагается обязательное среднее образование

На конституционном совещании предложили обязать школьников учиться до 11-го класса. Об этом на пленарном заседании сообщил Каныбек Осмоналиев.

По его словам, необходимо внести поправки в статью 43, в которой говорится, что основное общее образование обязательно.

«Надо прописать, что среднее образование обязательно. На сегодня большинство школьников перестают учиться после 9-го класса. Есть страны, которые высшее образование сделали обязательным. Если прописать такую поправку, государство и родители обязаны будут обеспечить детей средним образованием. Это очень важно в формировании мировоззрения у молодежи», — сказал Каныбек Осмоналиев.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174529/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Бекешев тоже отказался от приглашения Бекбосуна Борубашова
Внесены изменения в состав Конституционного совещания
Из проекта новой Конституции исчезло несколько норм о правах и свободах человека
В состав конституционного совещания вошли еще десять человек. Кто они
Сания Токтогазиева отказалась от приглашения Бекбосуна Борубашова. Почему?
У некоторых авторов Конституции появилось желание бегать с дубинкой и пугать
Редакция новой Конституции. Кто и как может вносить предложения
В Соцфонде рассказали, когда повысят пенсии и пособия
Убрать этническую квоту в парламенте предлагают члены конституционного совещания
В новую редакцию Конституции забыли включить запрет рабства и торговли людьми
Популярные новости
Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны
Выборы президента. Учителя собирают подписи только в&nbsp;пользу Садыра Жапарова Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова
Садыр Жапаров рассказал, почему и&nbsp;когда разочаровался в&nbsp;Омурбеке Текебаеве Садыр Жапаров рассказал, почему и когда разочаровался в Омурбеке Текебаеве
Садыр Жапаров прокомментировал митинг против новой Конституции Садыр Жапаров прокомментировал митинг против новой Конституции
Бизнес
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
&laquo;ТОЙОТА Центр&raquo; и&nbsp;&laquo;Бакай Банк&raquo;: Авто сейчас&nbsp;&mdash; деньги потом «ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int. «Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; пять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
26 ноября, четверг
10:54
Конституционная реформа. Предлагается обязательное среднее образование Конституционная реформа. Предлагается обязательное сред...
10:47
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 496 человек
10:42
В Кыргызстане еще 16 медиков заразились коронавирусом
10:39
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек
10:35
В Аламединском районе мужчину подозревают в убийстве сожительницы