На конституционном совещании предлагают убрать понятие «светское государство»

На заседании конституционного совещания предлагают убрать из Основного закона страны понятие «светское государство». С таким предложением сегодня выступил член совещания Нооманжан Аркабаев.

По его словам, вместо «светского государства» надо написать «страна, основанная на передовой науке и культуре».

«Меня пригласила группа религиозных деятелей и просила передать вам убрать из Конституции слова «светское государство». Может быть, неправильно полностью убирать эти слова, я предлагаю вместо них написать, что страна основана на передовой науке и культуре», — сказал Нооманжан Аркабаев.

Отметим, ранее против определения светскости государства в Основном законе страны выступил новый глава государственного комитета по делам религии Акин Токтоналиев. Он заявил, что Кыргызстан сохранился благодаря исламу.

Напомним, оба противники светского государства из сторонников Садыра Жапарова. Акин Токтоналиев — его бывший адвокат, экс-депутат Жогорку Кенеша Нооманжан Аркабаев — близкий соратник.

Светское государство — государство с устройством, где религия отделена от государственной власти, и которое регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм; решения государственных органов не могут иметь религиозного обоснования.