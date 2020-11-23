HRW: Попытки изменить Конституцию ставят под угрозу демократический процесс

Поспешные попытки внести далеко идущие изменения в Конституцию перед новыми парламентскими выборами ставят под угрозу основные права человека и демократический процесс в Кыргызстане. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Проект конституционных поправок, который может быть вынесен на референдум 10 января 2021 года, был обнародован 17 ноября 2020 года после того, как бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров призвал к внесению изменений в Конституцию.

Временный парламент Кыргызстана не имеет легитимности для инициирования далеко идущих поправок в Конституцию, особенно способом, противоречащим процессу, предусмотренному в Основном законе. Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон

По его словам, любые конституционные реформы следует отложить до тех пор, пока не будет приведен к присяге новый парламент, чтобы не было сомнений в приверженности Кыргызстана правам человека и верховенству закона.

Правозащитники отмечают, что роль уходящего созыва парламента состоит не в том, чтобы спешить с внесением поправок в Конституцию, а в выполнении основных функций управления в соответствии с верховенством закона до тех пор, пока воля народа не будет выражена в ходе свободных и справедливых выборов.

По мнению Human Rights Watch, содержание предлагаемых конституционных изменений вызывает серьезную озабоченность.

Изменения имеют далеко идущие последствия с точки зрения управления Кыргызстаном, значительно ослабляя парламент Кыргызстана, вводя народный совет и концентрируя власть в руках президента. Должна ли страна иметь президентскую или парламентскую систему правления — это политический выбор, который должны делать граждане. Однако с точки зрения прав человека важным является то, что, какая бы ни была политическая система, она имеет систему сдержек и противовесов, чтобы предотвратить злоупотребление властью со стороны лиц, занимающих государственные посты.

Предлагаемые конституционные изменения существенно ослабляют систему сдержек и противовесов в исполнительной власти. Human Rights Watch

Предлагаемые изменения также включают, например, меру, запрещающую публикации, в том числе онлайн СМИ, а также шоу и массовые мероприятия, противоречащие «общепризнанным моральным ценностям и традициям народа Кыргызстана». Такое положение несовместимо с обязательствами Кыргызстана по уважению и защите основных прав на свободное выражение мнений, собраний и ассоциаций.

Кроме того, как отмечают правозащитники, с настоящего момента до 10 января, когда конституционные изменения могут быть вынесены на голосование путем референдума, недостаточно времени для соблюдения установленных в Конституции сроков принятия законопроекта о поправках в Конституцию, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу добросовестности намерений придерживаться данных поправок.

Международные партнеры Кыргызстана, в частности Европейский союз и его государства-члены, США и Великобритания, должны публично призвать правительство Кыргызстана уделить должное внимание выводам, изложенным в заключении Венецианской комиссии и обеспечить проведение предстоящих выборов в соответствии с Конституцией Кыргызстана и основными свободами.

«Тот факт, что руководство Кыргызстана пытается протащить поправки в Конституцию сейчас, перед повторными парламентскими выборами в нарушение процедур, изложенных в Основном законе, говорит о скрытых мотивах, — отметил Хью Уильямсон. — Сейчас приоритетом должно быть обеспечение свободных, справедливых и своевременных выборов».

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.