Общественности представлен проект новой редакции Конституции. Сразу следует сказать, что такая Конституция приведет страну к пропасти, и первым в нее упадет сам президент, заявил 24.kg директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.

Он отметил, что многие общественные деятели и эксперты уже высказали свое мнение о предлагаемом властями Основном законе страны.

«Не хочу повторяться. Скажу только, что в этом проекте заложены диктаторские президентские полномочия, бессильный парламент и бесполезный курултай. Такая политическая конструкция полностью нарушает систему сдержек и противовесов и неизбежно приведет к злоупотреблениям со стороны власти, что в свою очередь станет причиной народного недовольства и протестов. В конечном итоге все закончится очередным переворотом и усилением социально-экономического кризиса в стране», — сказал Тамерлан Ибраимов.

Кыргызстан — страна мифов. Одним из долгоиграющих мифов на протяжении уже многих лет является тезис о том, что надо только изменить Конституцию и сразу все станет лучше. Тамерлан Ибраимов

«На самом деле нет ни одной реформы, которую бы мешала провести действующая Конституция. Для борьбы с коррупцией, для экономических и социальных реформ не надо менять Основной закон. Для этого надо иметь ясную программу действий, квалифицированные и честные кадры и волю к проведению реформ», — подчеркнул глава Центра политико-правовых исследований.

По словам Тамерлана Ибраимова, общественность пока не видела от новой власти ни одной программы в области экономики или борьбы с коррупцией. Есть пока только одна реформа, о которой власть говорит более или менее предметно — изменение Конституции.

Почему так происходит? Потому что менять Конституцию в Кыргызстане стало плохой привычкой. Легко и удобно. Это создает видимость бурной деятельности, не требует сверхусилий в работе, а результат реформы оценить трудно.

«При этом истинной причиной практически всех конституционных реформ в Кыргызстане всегда была одна — перераспределение власти. На некоторых этапах нашей истории президенты пытались укрепить и увеличить свои полномочия, а на некоторых, под давлением общественности, эти полномочия перераспределялись в пользу усиления парламента и укрепления демократических принципов», — отмечает эксперт.

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По его словам, нынешняя властная группировка почему-то решила, что, опираясь на поддержку своих сторонников, они могут вновь перераспределить полномочия таким образом, что президент получит все властные рычаги, но не будет иметь никакой ответственности и подконтрольности. Это ошибочное мнение.

«Перетягивание всех полномочий на себя создаст очень большие соблазны для злоупотребления властью. Настолько большие, что противостоять им президент практически не сможет. В условиях глубокого социально-экономического кризиса это приведет к резкому и быстрому росту недовольства со стороны народа. Причем самыми большими противниками власти станут как раз многие из тех, кто сегодня поддерживает ее. Как только это станет очевидным, начнутся массовые протесты, а дальше по известному сценарию», — говорит Тамерлан Ибраимов.

Сама процедура проведения конституционной реформы является нелегитимной. Нынешний созыв парламента не имеет права проводить столь сложную и важную для народа реформу — в то время как они незаконно продлили свои полномочия и передвинули сроки парламентских выборов. Тамерлан Ибраимов

«Подготовка текста проекта Конституции осуществлялась кулуарно, без широкого обсуждения. Все открещиваются от авторства над этим проектом, но упорно продвигают его. Начинать реформу Конституции с обмана категорически нельзя», — подчеркивает он.

По мнению политолога, единственный способ не допустить новых протестов и переворотов — не заниматься имитацией бурной деятельности в виде реформы Конституции, перестать нарушать баланс власти, остановить процесс нелегитимного изменения Конституции и начать наконец работать над планированием и осуществлением реальных социально-экономических реформ.