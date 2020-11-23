Каким бизнесом владеют депутаты и сколько платят в бюджет. Часть I

По Закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша» парламентарий в Кыргызстане не может осуществлять предпринимательскую деятельность и входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Закон гласит, что депутат не может получать какую бы то ни было иную оплату, кроме платы за творческую деятельность (за произведения искусства и их исполнение, публикации статей и книг).

Сегодня в Жогорку Кенеше 112 депутатов. Анализ показал, что соблюдают указанные нормы не все.

Журналист 24.kg изучил данные Министерства юстиции и портала «Открытый бюджет» и выяснил, каким бизнесом владеют депутаты и сколько выплатили налогов с 2019 года по сегодняшний день.

1 Кубанычбек Жумалиев Кубанычбек Жумалиев

Фото из Интернета. КубанычбекЖумалиев

Соучредитель в пяти компаниях, одной руководит сам. Три из пяти фирм занимаются образовательной деятельностью, две — строительством.

Так, в кооперативе «Чолпон», осуществляющей строительство жилых и нежилых зданий, Кубанычбек Жумалиев директор. В списке учредителей еще 22 человека. Компания выплатила всего 2 тысячи 10 сомов налогов в бюджет.

Депутат имеет долю в стройкомпании «Курманбек». Директором указан иностранный гражданин Хэ Чен Юй. В учредителях помимо депутата еще два человека. За последние два года отчисления в госбюджет составили 5 миллионов 692 тысячи 588 сомов.

Он также сооучредитель частных учебных заведений —Технологического университета «Дастан», Бишкекского колледжа компьютерных систем и технологий, Международного университета инновационных технологий.

С 2019 года Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий выплатил 747 тысяч 110 сомов налогов, Международный университет инновационных технологий — 3 миллиона 553 тысячи 89 сомов.

Технологический университет «Дастан» не выплатил ни сома.

Ранее СМИ писали, что нардеп имеет доли в 33 компаниях.

2 Тынчтыкбек Конушбаев Тынчтыкбек Конушбаев

Фото из Интернета. Тынчтыкбек Конушбаев

Тынчтыкбек Конушбаев, являясь членом профильного комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству и имея строительную компанию, лоббировал законопроект, разрешающий параллельное проектирование и строительство многоэтажных жилых домов, общественных и других объектов.

Во всех указанных компаниях, кроме банного комплекса «Байтур» ИНН скрыты, поэтому узнать о налоговых отчислениях не удалось.

Под ИНН бани «Байтур», как выяснилось, зарегистрированы также баня «Апполон» и сауна «Афродита». Их налоговые выплаты за последние два года составили 6 миллионов 635 тысяч 696 сомов.

3 Шаршенбек Абдыкеримов Шаршенбек Абдыкеримов

Фото из Интернета. Шаршенбек Абдыкеримов

Один из самых богатых людей страны бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов пришел в парламент только в мае 2020 года. У него пять компаний. В двух — крестьянском фермерском хозяйстве «Ак-Сарай», которое занимается разведением крупного рогатого скота, и строительной компании «Фрунзе-Резорт» — он единственный учредитель. В других трех — соучредитель.

Депутат имеет доли в ОсОО «АЮ», управляющей компании «Дженерал менеджмент компани» и строительной фирме «АЮ Констракшн».

За два неполных года больше всех отчислений в бюджет сделала «Фрунзе-Резорт» — 1 миллион 126 тысяч 810 сомов, далее следует фермерское хозяйство «Ак-Сарай» — 406 тысяч 892 сома. ОсОО «АЮ» выплатила 490 тысяч сомов, компания «Дженерал менеджмент компани» — 5 тысяч 500 сомов. Меньше всего — 360 сомов — заплатила налогов «АЮ констракшн».

4 Жанар Акаев Жанар Акаев

Фото из Интернета. Жанар Акаев

В 2019 году СМИ писали, что он скрыл в декларации, что является учредителем и руководителем торговой компании «Акаев идея», основанной в мае 2014 года. Тогда нардеп заявил, что компанию создал до прихода на государственную должность, а когда стал депутатом, то обращался в Министерство юстиции с заявлением о закрытии фирмы.

С тех пор прошло больше года. Жанар Акаев по-прежнему числится ее руководителем и единственным учредителем. За шесть лет компания впервые выплатила 450 сомов УГНС Октябрьского района 5 октября 2020 года за вывоз мусора.

5 Махабат Мавлянова Махабат Мавлянова

Фото из Интернета. Махабат Мавлянова

Ей принадлежат две компании — «МЖА-Групп», занимается изданием компьютерных игр, и «МЕГА-МБЛ», организует отдых и развлекательные мероприятия. Первая выплатила в бюджет 1 миллион 349 тысяч 994 сома, вторая — 465 тысяч 451 сом. Обеими фирмами руководит Азизбек Мавлянов.

6 Абдимуктар Маматов Абдимуктар Маматов

Фото из Интернета. Абдимуктар Маматов

По данным Минюста, у депутата четыре действующие компании. Он является соучредителем ОсОО «Пазилат». Второй совладелец — Алиев Талайбек Маматович. Основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями. Налоговые отчисления компании составили 468 тысяч 582 сома.

Депутат числится единственным учредителем ОсОО «Мунайзат», которое перечислило в бюджет 1 миллион 144 тысячи 997 сомов. Фирма занимается оптовой неспециализированной торговлей.

Компания «Дом быта» зарегистрирована в июне 2006-го, занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества. ИНН фирмы не указан.

В ОсОО «Баткен Петрол» Абдимуктар Маматов тоже единственный учредитель. Фирма занимается оптовой торговлей авиационным и автомобильным топливом. В качестве налога компания выплатила 3 миллиона 508 тысяч 369 сомов.

Абдимуктар Маматов является членом парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. В сентябре журналисты выявили, что его сын Акылбек Маматов стал одним из крупных поставщиков ГСМ. Он участвовал в госзакупках с октября 2014-го. С июля по декабрь 2015 года принадлежащая ему компания «Биорг Ойл» 60 раз выигрывала тендеры на сумму более 15 миллионов сомов. С апреля 2016-го по конец августа 2020-го другая компания Акылбека Маматова, ОсОО «Альфа Ойл», выигрывала торги на поставку топлива более 3 тысяч 800 раз.

7 Алмазбек Акматов Алмазбек Акматов

Фото из Интернета. Алмазбек Акматов

Он руководитель и единственный учредитель в ОсОО «Торугарт-Транзит». Компания прошла перерегистрацию 6 апреля 2000 года. ИНН скрыт.

8 Айнуру Алтыбаева Айнуру Алтыбаева

Фото из Интернета. Айнуру Алтыбаева

У депутата, предлагавшей погасить внешний долг за счет средств простых граждан, есть компания «Ата-ЛТД», зарегистрированная в городе Оше. Она занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансового посредничества. В бюджет компания налоги не отчисляла. Нардеп числится ее руководителем.

9 Нурлан Сырдыбаев Нурлан Сырдыбаев

Фото из Интернета. Нурлан Сырдыбаев

Нурлан Сырдыбаев пришел в парламент в сентябре 2020 года. У него две компании. В «Нур-Ун», которая занимается производством муки, он числится директором и единственным учредителем.

В микрокредитной компании «Мечта» два учредителя: депутат и Темирболот Музамамбетович Торокулов. Обе фирмы, по данным открытых источников, не выплатили в бюджет ни сома.

10 Пархат Тулендыбаев Пархат Тулендыбаев

Фото из Интернета. Пархат Тулендыбаев

Ему принадлежит фирма, занимающаяся дублением и выделкой шкур и кожи, «Латифа компани». Директором числится Мадина Абдуваиловна Худайбердиева. Данных о выплате налогов нет.

11 Орозбек Алыбаев Орозбек Алыбаев

Фото из Интернета. Орозбек Алыбаев

Депутат единственный учредитель и директор торговой компании «Артель-О» с 1998 года. Он пришел в Жогорку Кенеш помощником депутата в 2012-м. С 2012 по 2015 год работал заместителем начальника управления Государственной налоговой службы. С июня 2018-го — депутат парламента. Данных о выплате налогов компанией нет.

12 Зарылбек Рысалиев Зарылбек Рысалиев

Фото из Интернета. Зарылбек Рысалиев

Депутат владеет с двумя соучредителями детективно-охранным агентством. Оно работает 15 лет, зарегистрировано в июне 2005-го в Бишкеке. Основной вид деятельности — проведение расследований. Узнать, сколько выплатила компания налогов, не удалось из-за скрытого ИНН.