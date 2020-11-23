Каким бизнесом владеют депутаты и сколько платят в бюджет. Часть I

По Закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша» парламентарий в Кыргызстане не может осуществлять предпринимательскую деятельность и входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
Закон гласит, что депутат не может получать какую бы то ни было иную оплату, кроме платы за творческую деятельность (за произведения искусства и их исполнение, публикации статей и книг).
Сегодня в Жогорку Кенеше 112 депутатов. Анализ показал, что соблюдают указанные нормы не все.
Журналист 24.kg изучил данные Министерства юстиции и портала «Открытый бюджет» и выяснил, каким бизнесом владеют депутаты и сколько выплатили налогов с 2019 года по сегодняшний день.
Соучредитель в пяти компаниях, одной руководит сам. Три из пяти фирм занимаются образовательной деятельностью, две — строительством.
Так, в кооперативе «Чолпон», осуществляющей строительство жилых и нежилых зданий, Кубанычбек Жумалиев директор. В списке учредителей еще 22 человека. Компания выплатила всего 2 тысячи 10 сомов налогов в бюджет.
Депутат имеет долю в стройкомпании «Курманбек». Директором указан иностранный гражданин Хэ Чен Юй. В учредителях помимо депутата еще два человека. За последние два года отчисления в госбюджет составили 5 миллионов 692 тысячи 588 сомов.
Он также сооучредитель частных учебных заведений —Технологического университета «Дастан», Бишкекского колледжа компьютерных систем и технологий, Международного университета инновационных технологий.
С 2019 года Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий выплатил 747 тысяч 110 сомов налогов, Международный университет инновационных технологий — 3 миллиона 553 тысячи 89 сомов.
Технологический университет «Дастан» не выплатил ни сома.
Ранее СМИ писали, что нардеп имеет доли в 33 компаниях.
«Эксклюзивная мебельная фурнитура — Европа» и «Байтур-Мебель». У него также строительная фирма BAYTUR-Building, банный комплекс «Байтур» и пансионат «Керемет». Во всех компаниях он единоличный учредитель, управляют ими разные люди, в том числе его сын.
Тынчтыкбек Конушбаев, являясь членом профильного комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству и имея строительную компанию, лоббировал законопроект, разрешающий параллельное проектирование и строительство многоэтажных жилых домов, общественных и других объектов.
Во всех указанных компаниях, кроме банного комплекса «Байтур» ИНН скрыты, поэтому узнать о налоговых отчислениях не удалось.
Под ИНН бани «Байтур», как выяснилось, зарегистрированы также баня «Апполон» и сауна «Афродита». Их налоговые выплаты за последние два года составили 6 миллионов 635 тысяч 696 сомов.
Один из самых богатых людей страны бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов пришел в парламент только в мае 2020 года. У него пять компаний. В двух — крестьянском фермерском хозяйстве «Ак-Сарай», которое занимается разведением крупного рогатого скота, и строительной компании «Фрунзе-Резорт» — он единственный учредитель. В других трех — соучредитель.
Депутат имеет доли в ОсОО «АЮ», управляющей компании «Дженерал менеджмент компани» и строительной фирме «АЮ Констракшн».
За два неполных года больше всех отчислений в бюджет сделала «Фрунзе-Резорт» — 1 миллион 126 тысяч 810 сомов, далее следует фермерское хозяйство «Ак-Сарай» — 406 тысяч 892 сома. ОсОО «АЮ» выплатила 490 тысяч сомов, компания «Дженерал менеджмент компани» — 5 тысяч 500 сомов. Меньше всего — 360 сомов — заплатила налогов «АЮ констракшн».
В 2019 году СМИ писали, что он скрыл в декларации, что является учредителем и руководителем торговой компании «Акаев идея», основанной в мае 2014 года. Тогда нардеп заявил, что компанию создал до прихода на государственную должность, а когда стал депутатом, то обращался в Министерство юстиции с заявлением о закрытии фирмы.
С тех пор прошло больше года. Жанар Акаев по-прежнему числится ее руководителем и единственным учредителем. За шесть лет компания впервые выплатила 450 сомов УГНС Октябрьского района 5 октября 2020 года за вывоз мусора.
Ей принадлежат две компании — «МЖА-Групп», занимается изданием компьютерных игр, и «МЕГА-МБЛ», организует отдых и развлекательные мероприятия. Первая выплатила в бюджет 1 миллион 349 тысяч 994 сома, вторая — 465 тысяч 451 сом. Обеими фирмами руководит Азизбек Мавлянов.
По данным Минюста, у депутата четыре действующие компании. Он является соучредителем ОсОО «Пазилат». Второй совладелец — Алиев Талайбек Маматович. Основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями. Налоговые отчисления компании составили 468 тысяч 582 сома.
Депутат числится единственным учредителем ОсОО «Мунайзат», которое перечислило в бюджет 1 миллион 144 тысячи 997 сомов. Фирма занимается оптовой неспециализированной торговлей.
Компания «Дом быта» зарегистрирована в июне 2006-го, занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества. ИНН фирмы не указан.
В ОсОО «Баткен Петрол» Абдимуктар Маматов тоже единственный учредитель. Фирма занимается оптовой торговлей авиационным и автомобильным топливом. В качестве налога компания выплатила 3 миллиона 508 тысяч 369 сомов.
Абдимуктар Маматов является членом парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. В сентябре журналисты выявили, что его сын Акылбек Маматов стал одним из крупных поставщиков ГСМ. Он участвовал в госзакупках с октября 2014-го. С июля по декабрь 2015 года принадлежащая ему компания «Биорг Ойл» 60 раз выигрывала тендеры на сумму более 15 миллионов сомов. С апреля 2016-го по конец августа 2020-го другая компания Акылбека Маматова, ОсОО «Альфа Ойл», выигрывала торги на поставку топлива более 3 тысяч 800 раз.
Он руководитель и единственный учредитель в ОсОО «Торугарт-Транзит». Компания прошла перерегистрацию 6 апреля 2000 года. ИНН скрыт.
У депутата, предлагавшей погасить внешний долг за счет средств простых граждан, есть компания «Ата-ЛТД», зарегистрированная в городе Оше. Она занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансового посредничества. В бюджет компания налоги не отчисляла. Нардеп числится ее руководителем.
Нурлан Сырдыбаев пришел в парламент в сентябре 2020 года. У него две компании. В «Нур-Ун», которая занимается производством муки, он числится директором и единственным учредителем.
В микрокредитной компании «Мечта» два учредителя: депутат и Темирболот Музамамбетович Торокулов. Обе фирмы, по данным открытых источников, не выплатили в бюджет ни сома.
Ему принадлежит фирма, занимающаяся дублением и выделкой шкур и кожи, «Латифа компани». Директором числится Мадина Абдуваиловна Худайбердиева. Данных о выплате налогов нет.
Депутат единственный учредитель и директор торговой компании «Артель-О» с 1998 года. Он пришел в Жогорку Кенеш помощником депутата в 2012-м. С 2012 по 2015 год работал заместителем начальника управления Государственной налоговой службы. С июня 2018-го — депутат парламента. Данных о выплате налогов компанией нет.
«Кодекс чести». Оно работает 15 лет, зарегистрировано в июне 2005-го в Бишкеке. Основной вид деятельности — проведение расследований. Узнать, сколько выплатила компания налогов, не удалось из-за скрытого ИНН.