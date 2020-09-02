19:27
USD 78.23
EUR 93.67
RUB 1.06
Общество

Расследование: сын депутата стал одним из главных поставщиков ГСМ в Кыргызстан

Сын депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Абдимуктара Маматова Акылбек с 2015 года владеет сетью заправок Red Petroleum, за это время он выручил более 1 миллиарда сомов. Об этом пишет издание Kloop.

Журналисты провели расследование и выявили, что один из крупнейших импортеров нефти стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства.

По данным издания, Закон «О госзакупках» запрещает родственникам чиновников и депутатов участвовать в тендерах. Однако программисты дата-отдела Kloop, сравнив базу портала госзакупок, реестр юридических лиц и декларации госслужащих и парламентариев, выяснили: эта норма постоянно нарушается.

Акылбек Маматов участвует в госзакупках с октября 2014-го. С июля по декабрь 2015 года принадлежащая ему компания «Биорг Ойл» 60 раз выигрывала тендеры на сумму более 15 миллионов сомов.

Фирма «Альфа Ойл» участвовала в торгах с декабря 2015-го, но первые пять месяцев были одни проигрыши. С апреля 2016 года по конец августа 2020-го уже другая компания Акылбека Маматова, ОсОО «Альфа Ойл», более 3 тысяч 800 раз выигрывала торги на поставку топлива.

«В половине случаев договоры подписывались напрямую: в бесконкурентных торгах освоили 254 миллиона сомов. Таким образом, Акылбек Маматов стал вторым в составленном нами рейтинге поставщиков ГСМ для государства», — пишет издание.

«Но стал бы Акылбек столь удачливым в бизнесе с государством без своего отца, Абдимуктара Маматова — опытного нефтяника, без малого 10 лет заседающего в Жогорку Кенеше?» — задаются вопросом журналисты Kloop.

Как отмечается, Абдимуктар Маматов яляется членом парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

СМИ не раз уличали нардепа в том, что он не включает бизнес в свою ежегодную декларацию. Хотя и не скрывает его. К примеру, в декларации за 2018 год Абдимуктар Маматов указал, что заработал 1 миллион 162 тысячи сомов, а два его дома площадью 256 и 137 квадратных метров находятся в доверительном управлении у компаний «Пазилат» и «Баткен Петрол». Как и машина Toyota Land Сruiser 200, которой управляет ОсОО «Мунайзат».

Однако, по сведениям Минюста, семье депутата принадлежит около двух десятков предприятий. Акылбек Маматов, кроме участвующих в госзакупках компаний «Альфа Ойл» и «Биорг Ойл», в разное время был учредителем и директором еще нескольких фирм. На август 2020-го его фамилия фигурирует в учредительных документах 15 юрлиц, семь из которых прекратили свою деятельность.

В 2012 году, когда Абдимуктар Маматов уже был депутатом Жогорку Кенеша, ГКНБ уличил его сына в контрабанде топлива. «Однако тот отделался легким испугом: лишь возместил нанесенный государству ущерб в размере 22 миллионов сомов. В СМИ также фигурирует ряд скандалов вокруг АЗС Акылбека Маматова: сеть Red Petroleum обвиняли в недоливе топлива», — подчеркивает издание.

Сам Абдимуктар Маматов уверяет, что не знает о бизнесе сына, который активно участвует в госзакупках.

Компании, где парламентарий сам выступает учредителем, по его словам, находятся в доверительном управлении. «Закон не запрещает», — утверждает Абдимуктар Маматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163884/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Рецепты блюд и детские фото. Что еще в соцсетях публикуют кандидаты
В парламенте появились новые депутаты
В Кыргызстане запустили онлайн-выставку «Фронтовые дороги народных депутатов»
Розничные цены на ГСМ выросли. Пока только в Бишкеке
Еще один депутат от фракции СДПК Бишкекского горкенеша сдал мандат
С начала года выявлена стихийная продажа почти 39 тысяч литров ГСМ
Депутаты просят премьера срочно запросить от ВОЗ группу экспертов по COVID-19
Сама скромность. Какие отпускные получают депутаты Жогорку Кенеша
Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к ней не приезжает скорая
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша планируется провести 30 июня
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Нужно&nbsp;ли проводить расследование по&nbsp;высокой смертности от&nbsp;коронавируса (опрос) Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
ДТП с&nbsp;Maybach. Кандидат в&nbsp;депутаты подтвердил, что машина была оформлена на&nbsp;него ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Бизнес
Новый льготный тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;теперь на&nbsp;30&nbsp;дней Новый льготный тариф «ОКУУЧУ» от О! — теперь на 30 дней
O!Store дарит 10&nbsp;ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung O!Store дарит 10 ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung
Будьте в&nbsp;курсе школьной жизни своего ребенка! Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!
Учимся вместе! Где смотреть расписание и&nbsp;уроки тем, кто на&nbsp;дистанционке? Учимся вместе! Где смотреть расписание и уроки тем, кто на дистанционке?
2 сентября, среда
19:21
Стыдно перед туристами. По тротуарам города Чолпон-Аты опасно ходить Стыдно перед туристами. По тротуарам города Чолпон-Аты...
19:16
Расследование: сын депутата стал одним из главных поставщиков ГСМ в Кыргызстан
19:12
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала список еще одной политической партии
19:00
Цифра дня. 320 тысяч ПЦР-тестов провели в Кыргызстане с начала пандемии COVID-19
18:47
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки трех политических партий