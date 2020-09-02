Расследование: сын депутата стал одним из главных поставщиков ГСМ в Кыргызстан

Сын депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Абдимуктара Маматова Акылбек с 2015 года владеет сетью заправок Red Petroleum, за это время он выручил более 1 миллиарда сомов. Об этом пишет издание Kloop.

Журналисты провели расследование и выявили, что один из крупнейших импортеров нефти стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства.

По данным издания, Закон «О госзакупках» запрещает родственникам чиновников и депутатов участвовать в тендерах. Однако программисты дата-отдела Kloop, сравнив базу портала госзакупок, реестр юридических лиц и декларации госслужащих и парламентариев, выяснили: эта норма постоянно нарушается.

Акылбек Маматов участвует в госзакупках с октября 2014-го. С июля по декабрь 2015 года принадлежащая ему компания «Биорг Ойл» 60 раз выигрывала тендеры на сумму более 15 миллионов сомов.

Фирма «Альфа Ойл» участвовала в торгах с декабря 2015-го, но первые пять месяцев были одни проигрыши. С апреля 2016 года по конец августа 2020-го уже другая компания Акылбека Маматова, ОсОО «Альфа Ойл», более 3 тысяч 800 раз выигрывала торги на поставку топлива.

«В половине случаев договоры подписывались напрямую: в бесконкурентных торгах освоили 254 миллиона сомов. Таким образом, Акылбек Маматов стал вторым в составленном нами рейтинге поставщиков ГСМ для государства», — пишет издание.

«Но стал бы Акылбек столь удачливым в бизнесе с государством без своего отца, Абдимуктара Маматова — опытного нефтяника, без малого 10 лет заседающего в Жогорку Кенеше?» — задаются вопросом журналисты Kloop.

Как отмечается, Абдимуктар Маматов яляется членом парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

СМИ не раз уличали нардепа в том, что он не включает бизнес в свою ежегодную декларацию. Хотя и не скрывает его. К примеру, в декларации за 2018 год Абдимуктар Маматов указал, что заработал 1 миллион 162 тысячи сомов, а два его дома площадью 256 и 137 квадратных метров находятся в доверительном управлении у компаний «Пазилат» и «Баткен Петрол». Как и машина Toyota Land Сruiser 200, которой управляет ОсОО «Мунайзат».

Однако, по сведениям Минюста, семье депутата принадлежит около двух десятков предприятий. Акылбек Маматов, кроме участвующих в госзакупках компаний «Альфа Ойл» и «Биорг Ойл», в разное время был учредителем и директором еще нескольких фирм. На август 2020-го его фамилия фигурирует в учредительных документах 15 юрлиц, семь из которых прекратили свою деятельность.

В 2012 году, когда Абдимуктар Маматов уже был депутатом Жогорку Кенеша, ГКНБ уличил его сына в контрабанде топлива. «Однако тот отделался легким испугом: лишь возместил нанесенный государству ущерб в размере 22 миллионов сомов. В СМИ также фигурирует ряд скандалов вокруг АЗС Акылбека Маматова: сеть Red Petroleum обвиняли в недоливе топлива», — подчеркивает издание.

Сам Абдимуктар Маматов уверяет, что не знает о бизнесе сына, который активно участвует в госзакупках.

Компании, где парламентарий сам выступает учредителем, по его словам, находятся в доверительном управлении. «Закон не запрещает», — утверждает Абдимуктар Маматов.