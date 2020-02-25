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Власть

Введение параллельного проектирования лоббирует депутат, имеющий стройкомпанию

Депутаты профильного комитета Жогорку Кенеша во втором чтении поддержали законопроект о внесении поправок в Земельный и Жилищный кодексы и закон о градостроительстве и архитектуре, которые разрешают параллельное проектирование и строительство многоэтажных жилых домов, общественных и других объектов.

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Докладчиком, по данным пресс-службы, выступал депутат ЖК от фракции Кыргызстан Тынчтыкбек Конушбаев, он же один из инициаторов данных поправок. Депутат также входит в профильный комитет ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По данным Министерства юстиции и портала osso.kg, Тынчтыкбек Конушбаев является единственным учредителем и директором ОсОО BAYTUR-Building. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых помещений.

Согласно информации на сайте ОсОО, «Байтур» занимается строительством жилой недвижимости в Бишкеке. В частности это 10-этажные жилые дома на пересечении улиц Боконбаева и Исанова, в микрорайоне «Верхний Джал», в 5-м микрорайоне. Кроме того, компания строит пансионат «Керемет» в селе Бостери на побережье озера Иссык-Куль. Завершить работы должны были в июне 2019 года, однако на сайте указано, что готовность объекта составляет 20 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144699/
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