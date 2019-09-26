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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (169)

Никакой прибыли, никакой деятельности. Жанар Акаев о своем бизнесе

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев прокомментировал журналистам информацию в СМИ о незадекларированном бизнесе

Ранее сообщалось, что у парламентария есть ОсОО «Акаев идея», однако компания не указана в декларации.

По словам Жанара Акаева, ОсОО действительно принадлежало ему. Он его открывал еще до прихода на госдолжность.

«Журналисты сообщили о моем бизнесе пятилетней давности. Я не связываю это с политикой или выборами. Однако, несмотря на наличие информации о том, что ОсОО не занималось никакой деятельностью, пишут о сокрытии бизнеса, что является явным перехлестом, потому что это ОcОО открывалось, но в связи с моим переходом на госдолжность никакую деятельность не вело, не успело, не говоря уже о том, чтобы заработать большие деньги. Ни разу не получало прибыли, это можно легко выяснить по уплате налогов или ведению деятельности», – пояснил Жанар Акаев.

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Он отметил, что ему известно о запрете депутатам Жогорку Кенеша заниматься бизнесом.

«С приходом на государственную службу я обратился в Министерство юстиции с заявлением о закрытии ОсОО. Почему-то в то время его не закрыли, а наш недостаток в том, что мы не смогли проконтролировать ход нашего заявления о ликвидации, считая, что ОсОО закрыто. Я не нарушал закон и бизнесом не занимался. Это ОсОО находится в списке подлежащих ликвидации компаний на сайте Минюста. Теперь буду выяснять причины, почему наше заявление о ликвидации не проконтролировано», — сказал Жанар Акаев.

Отметим, за пять лет фирма «Акаев идея» не выплатила ни сома в бюджет страны. Таковы данные портала «Открытый бюджет». В качестве юридического адреса компании числится обычная жилая квартира в 10-м микрорайоне Бишкека.

Карточка Жанара Акаева в базе данных Государственной налоговой службы почти так же чиста, как и его декларации.  
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