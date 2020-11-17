В парламенте начался сбор подписей за назначение референдума по Конституции

В парламенте начался сбор подписей за назначение референдума по внесению изменений в Конституцию. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в Жогорку Кенеше.

По их данным, собрано уже около 60 подписей. Уточняется, что для того, чтобы инициировать всенародный референдум, необходимо 80 голосов нардепов. Инициаторы также рассматривают возможность организации плебисцита в один день с досрочными выборами президента — 10 января 2021 года.

При этом, как утверждают источники, сам проект Основного закона в парламент еще не поступал.

Однако заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Нургазы Анаркулов сообщил 24.kg, что «авторами проекта по внесению новой редакции Конституции Кыргызской Республики и назначению референдума являются депутаты Жогорку Кенеша».

«Они привлекли экспертов и юристов и подготовили свой вариант Основного закона. Но чтобы внести документ на рассмотрение парламента, надо собрать не менее 2/3 голосов», — сказал Нургазы Анаркулов.

Ранее Садыр Жапаров заявлял, что конституционная реформа пройдет до избрания нового созыва Жогорку Кенеша. Она предполагает установление президентской формы правления, сокращение депутатского корпуса до 90 членов и изменение избирательной системы.

Юристы правовой клиники «Адилет» ранее напомнили, что в соответствии с Конституцией полномочия парламента истекли 28 октября. В этой связи законы и другие решения после этой даты не имеют юридической силы и закладывают основу для их оспаривания в будущем.