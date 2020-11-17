Кто пишет новую Конституцию и почему тайно, рассказал Нургазы Анаркулов

Садыр Жапаров, будучи и. о. президента, пообещал, что на днях общественности будет представлен проект Конституции страны. Чуть позже он уточнил, что новый вариант Основного закона будет приниматься депутатами Жогорку Кенеша. Однако до сих пор о документе ничего неизвестно.

Заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Нургазы Анаркулов ответил на вопросы 24.kg.

Редакция поинтересовалась, кто пишет новую Конституцию или редактирует ее и почему до сих пор в тайне держатся имена членов конституционного совещания, о котором также ранее говорил Садыр Жапаров.

«Авторами проекта по внесению новой редакции Конституции Кыргызской Республики и назначению референдума являются депутаты Жогорку Кенеша. Они привлекли экспертов и юристов и подготовили свой вариант Основного закона. Но чтобы внести документ на рассмотрение парламента, надо собрать не менее 2/3 голосов», — сказал Нургазы Анаркулов.

Он не назвал имен экспертов и юристов, привлеченных к работе над Конституцией.

По его словам, это надо уточнить у самих депутатов, поскольку к работе специалистов привлекали именно они.

«Что касается конституционного совещания, то будет создана некая экспертная группа, которая будет собирать и мониторить общественное мнение. Сам проект Основного закона скоро появится на официальном сайте Жогорку Кенеша», — сказал Нургазы Анаркулов.

Ранее на своей пресс-конференции Садыр Жапаров пообещал, что новая Конституция не предполагает диктатуры власти.

Он заявил, что конституционная реформа — это требование народа.