Правовая клиника «Адилет» уличает Жогорку Кенеш в нарушении Конституции

Юристы правовой клиники «Адилет» напоминают депутатам Жогорку Кенеша о нарушении ими Конституции.

По словам экспертов, в последние недели нардепы возобновили свою деятельность. Принимаются десятки законов, избираются должностные лица различных государственных органов. Однако в нарушение Конституции Жогорку Кенеш не представляет общественности информацию об этом.

В «Адилете» отмечают, что проекты документов не размещают публично для общественного обсуждения, то есть граждане Кыргызстана фактически лишены возможности ознакомиться с предложениями нардепов и выразить свою позицию до их принятия.

«К примеру, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил о том, что 28 октября парламент «пачками принимал законопроекты» при отсутствии конституционного кворума, необходимого для правомочности принятия решений. По его словам, в этот день народные избранники одобрили поправки в уголовное законодательство, предусматривающие значительное смягчение мер ответственности в случае возмещения материального ущерба по определенным видам преступлений. При этом текст документа не был опубликован для общественного обсуждения, неизвестно, кто именно его инициировал и с какой целью, не нарушает ли он положений Конституции и других законов», — подчеркнули экперты.

Юристы указали на требования Конституции и законодательства Кыргызстана относительно гарантий прав граждан на участие в управлении государством и доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов.

Эксперты подчеркивают: в целях реализации международных стандартов прав человека Законом «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» установлено, что проекты законов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, подлежат общественному обсуждению и должны быть размещены на официальном сайте нормотворческого органа.

Срок общественного обсуждения проектов НПА составляет не менее одного месяца, за исключением проектов, направленных на регулирование прав граждан и юридических лиц в условиях обстоятельств непреодолимой силы.

На сегодня все государственные органы работают в штатном режиме, общественный порядок и безопасность восстановлены. Таким образом, объективно отсутствуют какие-либо обстоятельства непреодолимой силы, позволяющие сокращать срок общественного обсуждения проектов законов, а также принимать их сразу в трех чтениях. Кроме того, Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» также предоставляет гражданам и юридическим лицам право обсуждать рассматриваемые парламентом законы и другие документы.

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«Регламент обязывает депутатов проводить парламентские слушания по проектам законов об обеспечении конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, правового статуса политических партий, НКО и СМИ, о бюджете, налогах и других обязательных сборах, о введении новых видов государственного регулирования предпринимательской деятельности, об обеспечении экологической безопасности и борьбе», — говорится в юридическом обосновании «Адилета».

Принятие Жогорку Кенешем различных законов без информирования общества и учета его мнения недопустимо в демократическом и правовом государстве. Подобные факты будут неизбежно ставить под сомнение их юридическую силу и основанные на них решения органов власти.

В «Адилете» напоминают, что в соответствии с Конституцией полномочия парламента истекли 28 октября. В этой связи законы и другие решения после этой даты не имеют юридической силы и закладывают основу для их оспаривания в будущем.