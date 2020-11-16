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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Брата замглавы МВД Суйуна Омурзакова водворили в СИЗО ГКНБ

Брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова Улукбека водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

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По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Улукбека Омурзакова задержали в рабочем кабинете в Ошской областной прокуратуре. После этого его посадили в машину и привезли в Бишкек. Судья Туратбек Бекенов заключил Улукбека Омурзакова в СИЗО ГКНБ до 12 января», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова задержали 12 ноября. Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По версии следствия, группа лиц, в том числе работники спортклуба «Мухамед Умар», в январе 2020 года якобы проникли на территорию угольного карьера, выставили работников предприятия за пределы карьера, захватили спецтехнику, незаконно добыли уголь, а затем его реализовали без уплаты налогов и социальных платежей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173167/
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