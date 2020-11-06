Брата Суйуна Омурзакова обвиняют в вымогательстве. ГКНБ начал проверку

Проводится проверка в отношении родственника замглавы МВД Суйуна Омурзакова. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отметим, что на встрече 3 ноября и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова с жителями города Оша Канназар Ыдырысов заявил о том, что его семью притесняет Улук Омурзаков — брат заместителя министра внутренних дел.

Последнего уже вызвали в ГКНБ.

Сам Ыдырысов 4 ноября обратился с заявлением о принятии мер во отношении гражданина Улука Омурзакова. По его словам, родственник Суйуна Омурзакова около года назад незаконно захватил угольное месторождение ОсОО «Жолчырак», соучредителем которого является заявитель, а также вымогал у него деньги.

4 ноября этот факт зарегистрирован в журнале учета информации.

Прокуратурой Оша по указанным фактам зарегистрировано досудебное производство, материалы которого переданы в УВД города.

Генеральному прокурору направлена информация о том, что Улук Омурзаков является сотрудником органов прокуратуры — для принятия соответствующих решений.

6 ноября Канназар Ыдырысов приглашен в центральный аппарат ГКНБ для дальнейшей дачи показаний о поступающих угрозах ему и его семье со стороны Улука Омурзакова.