Битва за пост мэра Бишкека. Асхат Осмонов передумал бороться за должность

Член партии «Чон казат» Асхат Осмонов заявил, что отказался от должности мэра Бишкека. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото Facebook. Асхат Осмонов заявил, что отказался от должности мэра Бишкека

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«Я отказываюсь от должности мэра, вице-мэра, акима и иду в мэрию Бишкека, чтобы потребовать люстрации коррумпированных чиновников», — написал Асхат Осмонов.

Ранее он говорил о том, что Садыр Жапаров в обмен на поддержку на митингах 5-6 октября пообещал ему высокую должность.

Мэр Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков. Вчера также появилась информация, что в аппарате и. о. президента рассматривают кандидатуру Жанара Акаева. Однако ситуация меняется практически каждый час.

В Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.