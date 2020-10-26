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Власть

Куванычбек Конгантиев: БГК занял страусиную позицию в вопросе назначения мэра

Бишкекский городской кенеш занял страусиную позицию в вопросе назначения мэра. Об этом 24.kg сообщил лидер оппозиционной фракции «Кыргызстан» БГК Куванычбек Конгантиев.

По его словам, вместе с фракцией еще 7 октября, когда мэрию захватили, предлагали коллегам созвать внеочередную сессию, но не нашли поддержки.

«БГК является единственным легитимным органом в городе на сегодня. Но никак не получалось собрать, никто не хотел, не считал нужным это делать, несмотря на происходящую чехарду с руководством муниципалитета. Мы предлагали три варианта. Первый — объединиться вокруг действующего на тот момент первого вице-мэра Алмаза Бакетаева, подтвердить его легитимность, чтобы мэрия и столица дальше спокойно жили. Второй — по закону премьер-министр и лидеры фракций БГК могут внести свои кандидатуры. Третий — объединиться всем вокруг какого-то кандидата. В любом случае мы должны собраться, нельзя отсиживаться, как будто нас нет», — сказал лидер фракции «Кыргызстан».

У нас сейчас поведение страуса. Голову в песок воткнули и молчим,  сидим, делаем вид, что не видим, что происходит.

Куванычбек Конгантиев

Он добавил, что сегодня официально внес в аппарат БГК предложение о созыве внеочередной сессии.

«По регламенту каждая фракция имеет право инициировать проведение внеочередной сессии. Теперь отмолчаться не получится. Мы должны заявить, что мы есть в городе. И пока не пришел действующий мэр, предлагаю объединиться вокруг Алмаза Бакетаева. Сколько можно прятаться в такой ситуации, когда мы должны взять на себя ответственность и помочь городу?» — отметил Куванычбек Конгантиев.

Отметим, сторонник Садыра Жапарова Торохан Жунусбеков заявил, что он выдвинул свою кандидатуру на пост градоначальника и его якобы поддержал глава правительства.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Однако Нариман Тюлеев также покинул должность.

Мэра столицы избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170700/
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