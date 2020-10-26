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Власть
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Битва за пост мэра Бишкека. На должность рассматривают кандидатуру Жанара Акаева

Пост мэра столицы Кыргызстана по-прежнему остается вакантным. Акции протеста, организованные сторонниками исполняющего обязанности президента премьер-министра, вынуждают Садыра Жапарова искать альтернативные пути выхода из кризисной ситуации.

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Как сообщили 24.kg источники в аппарате главы кабмина, сейчас Садыр Жапаров предлагает на пост мэра Бишкека кандидатуру депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева. По данным источника, его лоббирует лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Чиновники правительства считают фигуру Жанара Акаева компромиссной и отвечающей требованиям противников другой кандидатуры, которую предлагал Садыр Жапаров, — Наримана Тюлеева.

Ранее член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков заявил, что и. о. президента одобрил его на пост градоначальника. Однако в аппарате главы государства это не подтвердили.

Сегодня о своих притязаниях на пост мэра Бишкека заявил член другой партии — «Чон казат» Асхат Осмонов. Он утверждает, что Садыр Жапаров в обмен на поддержку на митингах 5-6 октября пообещал ему высокую должность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170841/
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