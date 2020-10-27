Битва за пост мэра Бишкека. Теперь на должность претендует Балбак Тулобаев

Исполнять обязанности мэра Бишкека будет Балбак Тулобаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Нариман Тюлеев.

По его мнению, это хороший вариант для мэрии столицы в настоящий момент. «Как он проявит себя — решать вам, горожане уже не молчаливая масса. Так и было задумано изначально, и все то, чего мы добивались, наконец-то привело к закономерному итогу. Мы отстояли мэрию. Теперь я со спокойной душой могу уйти. В понедельник я буду в городе и подам в отставку официально», — написал он.

Нариман Тюлеев добавил, что дни выдались напряженными, но он получил от горожан такую поддержку, столько хороших слов, такой импульс, заряд бодрости и хорошего настроения, что всерьез думает участвовать с партией «Ак-бата» на выборах в городской кенеш и, возможно, в Жогорку Кенеш.

«Призываю всех горожан принять активное участие в выборных процессах, не оставаться в стороне, только через избранных лично вами депутатов вы сможете влиять на развитие собственного города и страны. И если наша партия добьется успехов, то я готов стать действительно народным мэром законным путем», — написал он.

Напомним, накануне Балбак Тулобаев покинул пост полпреда праительства в Иссык-Кульской области.

Отметим, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков. Вчера также появилась информация о том, что в аппарате и. о. президента рассматривают кандидатуру Жанара Акаева. Однако ситуация меняется практически каждый час.

В Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.