Садыр Жапаров рассказал, когда на самом деле пройдут парламентские выборы

Парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, информация о том, что выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 20 декабря 2020-го, не соответствует действительности.

«Сначала, 10 января следующего года, состоятся выборы в президенты. А затем, после реформ, будут назначены выборы депутатов Жогорку Кенеша», — говорится в сообщении.

Ранее ЦИК объявила, что повторные выборы в парламент пройдут 20 декабря этого года. Однако Административный суд Бишкека отменил это решение. Тем не менее 48 политических партий подали уведомления об участии в гонке.