14:11
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Садыр Жапаров обещает провести парламентские выборы до марта 2021 года

Выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Читайте по теме
Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменить Конституцию

Он призвал соотечественников не паниковать.

«Все, что мы делаем, — во благо народа. Все требования народа, которые озвучивались 30 лет, обязательно будут выполнены. Если не будет препятствий, а они имеются, Конституция будет принята, как хочет народ. Выборы пройдут до марта. Парламент не будет сидеть до июня. Вчера во время принятия изменений закона было озвучено время до июня в качестве запасного варианта. Не паникуйте. Не верьте тем политикам, которые 30 лет только говорят, но ничего не делают», — заявил Садыр Жапаров.

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170505/
просмотров: 1565
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. В соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за $3 тысячи
Назначения Садыра Жапарова. Где обещанная образованная молодежь?
Чингиз Айдарбеков назначен советником президента по внешнеполитическим вопросам
Нападки на свободу слова. Эффект перевернутых граблей
После очередного переворота свобода слова в Кыргызстане снова под угрозой
Талант Мамытов об инициативе переноса сроков выборов в ЖК и президентских
Где нет справедливости, не будет развития. Жапаров дал наставления генпрокурору
Генсек ОДКБ Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с назначением
Кадровая чехарда продолжается. Последние перестановки Садыра Жапарова
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в&nbsp;тюрьму Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Согласны&nbsp;ли вы&nbsp;с&nbsp;тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и&nbsp;привилегии? Опрос Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Выборы-2020. Еще три партии заявили об&nbsp;участии в&nbsp;гонке Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
Бизнес
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
23 октября, пятница
14:03
В Узгене местные жители вышли на митинг и требуют вернуть бывшего акима В Узгене местные жители вышли на митинг и требуют верну...
14:02
Думала о суициде, прощалась со всеми. Как COVID-19 бьет по психике
14:01
После 28 октября парламент не может рассматривать поправки в Конституцию
13:59
В Европейском союзе прокомментировали дело по информсистеме «Местный суд»
13:37
Фото дня. В соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за $3 тысячи