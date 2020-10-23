Садыр Жапаров обещает провести парламентские выборы до марта 2021 года

Выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

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Он призвал соотечественников не паниковать.

«Все, что мы делаем, — во благо народа. Все требования народа, которые озвучивались 30 лет, обязательно будут выполнены. Если не будет препятствий, а они имеются, Конституция будет принята, как хочет народ. Выборы пройдут до марта. Парламент не будет сидеть до июня. Вчера во время принятия изменений закона было озвучено время до июня в качестве запасного варианта. Не паникуйте. Не верьте тем политикам, которые 30 лет только говорят, но ничего не делают», — заявил Садыр Жапаров.

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.