Азиз Суракматов собрался на парламентские выборы. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Он сообщил, что несколько дней уговаривал Наримана Тюлеева стать первым заместителем.

«Вчера он в полночь согласился. Мы с ним ранее успешно работали в тандеме, я многому у него научился. Когда он был мэром, я был спикером БГК, верхняя зона Бишкека — еще он начинал, потом появились там велодорожки. Вместе работали в Жогорку Кенеше», — сказал он.

Азиз Суракматов поблагодарил горожан за поддержку и рассказал о том, что успел сделать за два года. «Я надеюсь, верю, что Нариман Тюлеев продолжит начатое нами», — добавил он.

Азиз Суракматов сказал, что еще не решил, с кем пойдет на выборы.

Напомним, ранее стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.