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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Внеочередные выборы президента Кыргызстана могут пройти 17 января

Сегодня состоялось внеочередное заседание ЦИК. Ее председатель Нуржан Шайлдабекова отметила, что, по предварительным данным, досрочные президентские выборы пройдут 17 января. 

«Ориентировочно повторные парламентские выборы будут назначены на 20 декабря. В течение десяти дней нужно подвести итоги, чтобы к концу года был сформирован парламент. Досрочные президентские выборы назначает Жогорку Кенеш. Они должны быть проведены в январе, ориентировочно это 17 января», — сказала она.

Сегодня, отметим, глава государства досрочно сложил полномочия. Парламент принял его отставку. Торага Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169611/
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