В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание парламента. На повестке дня стоит вопрос об отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

На сессии присутствует глава государства. В своей речи Сооронбай Жээнбеков попросил прощения у народа и поблагодарил каждого, кто с ним работал.

«В сложное для страны время я пытался сделать все, чтобы ситуация восстановилась. Для меня жизнь и здоровье каждого соотечественника дороги. Я принял решение уйти. Общественность по разному восприняла это решение, правильное оно или нет, покажет время и история. Перед богом и народом моя совесть чиста», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он заявил, что весь накопленный опыт намерен направлять на служение народу.

«Передо мной стояло много задач. В частности строительство железной дороги Кыргызстан — Китай. Мы работали в этом направлении, проект начал реализацию. Эта дорога необходима нам как воздух, и я хочу, чтобы проект был до конца реализован. Я прошу прощения у народа», — добавил Сооронбай Жээнбеков.