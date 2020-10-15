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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев

Исполняющим обязанности президента станет спикер парламента Канат Исаев. Так гласит Конституция.

Отметим, что Каната Исаева депутаты парламента 13 октября избрали торага Жогорку Кенеша. Согласно Основному закону, если глава государства досрочно слагает полномочия или он скончался, то его полномочия переходят второму лицу в государстве — спикеру законодательной ветви власти.

Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169430/
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