Переговоры не закончились. Садыр Жапаров просит митингующих разойтись

В Бишкеке проходит митинг против президента Сооронбая Жээнбекова.

У Дома правительства собралось около 1 тысячи человек. Участники акции протеста требуют отставки главы государства.

На площадь приехал премьер-министр Садыр Жапаров. Он сообщил, что переговоры с президентом о сложении его полномочий не закончились.

«Вы с 5 октября просили, чтобы Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, я это требование донес до него. Переговоры не закончились, они продолжатся завтра в 11.00. Я приехал сюда, когда услышал, что вы пойдете в госрезиденцию. Я прошу вас разойтись, это моя последняя просьба. Если завтра переговоры не закончатся, тогда я не буду брать на себя ответственность», — сказал Садыр Жапаров.

Участники акции восприняли эти слова агрессивно. Они стали выкрикивать, что не разойдутся. Садыр Жапаров ушел. С митингующими пытается договориться Камчыбек Ташиев.