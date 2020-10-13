17:34
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Президент усомнился в легитимности утверждения Жапарова премьером. Что решил

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Садыром Жапаровым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, стороны обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в стране. Президент озвучил свою позицию по постановлениям Жогорку Кенеша об утверждении программы, определения структуры и состава правительства страны.

Читайте по теме
Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов

Сооронбай Жээнбеков отметил, что он вернет постановления парламента в Жогорку Кенеш.

«Для сохранения и укрепления стабильности в стране все наши решения должны быть легитимны и не подвергаться сомнению», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства намерен обратиться в парламент для рассмотрения этого вопроса с соблюдением всех требований действующего законодательства.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова ранее поступило в аппарат президента.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169100/
просмотров: 4346
Версия для печати
Материалы по теме
Нового спикера намерены избрать сегодня на внеочередном заседании депутаты
Сооронбай Жээнбеков встретился с замглавы администрации президента России
Не все депутаты оповещены о сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша
Аида Касымалиева объяснила, почему не стала судиться с парламентом
Депутаты парламента сегодня соберутся на внеочередное заседание
Депутаты не будут оспаривать утверждение Садыра Жапарова премьером. Передумали?
Попытки рейдерства пансионатов надо жестко пресекать, заявил Садыр Жапаров
Никто не давил. Мирлан Бакиров об утверждении Садыра Жапарова премьером
Постановление ЖК об утверждении Садыра Жапарова премьером поступило президенту
Юристы настаивают: внеочередное заседание Жогорку Кенеша признать несостоявшимся
Популярные новости
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
13 октября, вторник
17:21
Депутаты пока не намерены вернуться к обсуждению премьерства Садыра Жапарова Депутаты пока не намерены вернуться к обсуждению премье...
17:13
В ГУОБДД придумали, как заставить водителей оплачивать штрафы
17:06
Президент усомнился в легитимности утверждения Жапарова премьером. Что решил
17:06
Внеочередное заседание парламента. Жогорку Кенеш утвердит введение режима ЧП
16:59
Рост COVID-19. Лекарства и СИЗ есть, но запасы нужно пополнять