Президент усомнился в легитимности утверждения Жапарова премьером. Что решил

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Садыром Жапаровым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.



По его данным, стороны обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в стране. Президент озвучил свою позицию по постановлениям Жогорку Кенеша об утверждении программы, определения структуры и состава правительства страны.

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Сооронбай Жээнбеков отметил, что он вернет постановления парламента в Жогорку Кенеш.

«Для сохранения и укрепления стабильности в стране все наши решения должны быть легитимны и не подвергаться сомнению», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства намерен обратиться в парламент для рассмотрения этого вопроса с соблюдением всех требований действующего законодательства.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова ранее поступило в аппарат президента.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.