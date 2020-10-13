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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Нового спикера намерены избрать сегодня на внеочередном заседании депутаты

Вице-спикер Аида Касымалиева объяснила на своей странице в Facebook, зачем сегодня депутаты собираются на экстренное заседание.

По ее словам, это инициатива группы депутатов. Парламентарии намерены обсудить политситуацию в стране. «Считаю, что это полезно, и как гражданин страны хотела бы, чтобы как можно больше депутатов смогли сегодня прийти», — сказала Аида Касымалиева.

Ранее сообщалось, что нардепы утвердят указ президента о введении ЧП и также намерены рассмотреть избрание нового торага Жогорку Кенеша.

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Фото скриншот. Повестка внеочередного заседания парламента

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат президента. Стоит отметить, что, даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169094/
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