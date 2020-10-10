Вице-спикер ЖК предлагает найти нового кандидата в премьеры

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева выступила с обращением к депутатам коалиции большинства, которые ранее поддержали кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра.

Она отметила, что тогда депутаты верили, что Садыр Жапаров станет человеком, который объединит разные политические силы внутри и вне парламента. Но события последних нескольких дней продемонстрировали, что значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны усилятся раскол и разногласия.

«Вместо правительства народного доверия мы получим раздражитель. И даже больше — вместо того чтобы создать условия для общественного согласия, его назначение премьер-министром само по себе послужит причиной дальнейших потрясений общества. Мы не можем, не имеем права идти на такой риск. Поэтому, уважаемые депутаты, предлагаю коалиции большинства Жогорку Кенеша пересмотреть свое предыдущее решение и выдвинуть новую кандидатуру на должность премьер-министра», — предложила Аида Касымалиева.

В беседе с 24.kg она отметила, что пока точно неизвестно, сколько кандидатов на пост главы правительства сегодня рассмотрят депутаты.

На должность претендует экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров, которого сторонники освободили из колонии после начала беспорядков 5 октября. Кроме того, вчера представители народного координационного совета выдвинули на должность главы правительства Омурбека Бабанова.

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша должны собраться в госрезиденции, чтобы утвердить спикера, премьер-министра и указ президента о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке.