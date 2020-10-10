Депутаты сегодня изберут спикера и премьер-министра Кыргызстана

Депутаты парламента сегодня на экстренном заседании, которое пройдет в госрезиденции, должны избрать премьер-министра и спикера. Об этом 24.kg сообщили в ЖК.

По его данным, кандидат на пост торага Мыктыбек Абдылдаев огласит повестку. Предполагается, что, кроме утверждения указа президента Сооронбая Жээнбекова о введении режима ЧП, парламентарии рассмотрят выдвинутую некоторыми депутатами на должность спикера кандидатуру Мыктыбека Абдылдаева и кандидатуру экс-депутата Садыра Жапарова, претендующего на пост премьер-министра.

Напомним, что на площади Ала-Тоо накануне были массовые беспорядки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на место, где собрались митингующие сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, устроили драку. Стороны закидывали друг друга камнями и бутылками.