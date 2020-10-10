08:57
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты сегодня изберут спикера и премьер-министра Кыргызстана

Депутаты парламента сегодня на экстренном заседании, которое пройдет в госрезиденции, должны избрать премьер-министра и спикера. Об этом 24.kg сообщили в ЖК. 

По его данным, кандидат на пост торага Мыктыбек Абдылдаев огласит повестку. Предполагается, что, кроме утверждения указа президента Сооронбая Жээнбекова о введении режима ЧП, парламентарии  рассмотрят выдвинутую некоторыми депутатами на должность спикера кандидатуру Мыктыбека Абдылдаева и кандидатуру экс-депутата Садыра Жапарова, претендующего на пост премьер-министра. 

Напомним, что на площади Ала-Тоо накануне были массовые беспорядки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на место, где собрались митингующие сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, устроили драку. Стороны закидывали друг друга камнями и бутылками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168608/
просмотров: 1871
Версия для печати
Материалы по теме
С запада в Бишкек вошла еще одна колонна военной техники
В машину экс-премьер-министра Омурбека Бабанова тоже стреляли
Парламент еще не получил указ президента о введении ЧП
На площади Ала-Тоо начался митинг сторонников Атамбаева и Бабанова
Беспорядки в Бишкеке. На заседание парламента не пускают журналистов
Беспорядки продолжаются. Около отеля «Достук» требуют отставки старых политиков
Итоги выборов в Жогорку Кенеш отменили
Выборы-2020. Для партий, не прошедших в парламент, итоги должны стать уроком
Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Депутаты Жогорку Кенеша приостановили работу до 2 октября
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
10 октября, суббота
08:32
Депутаты сегодня изберут спикера и премьер-министра Кыргызстана Депутаты сегодня изберут спикера и премьер-министра Кыр...
01:41
С запада в Бишкек вошла еще одна колонна военной техники
01:26
Беспорядки в Бишкеке. Военная техника поехала в сторону госрезиденции
00:43
Опубликовано видео, как с площади уводят Омурбека Бабанова и Кадыра Атамбаева
00:30
Беспорядки в Бишкеке. Милиция ищет мужчину, стрелявшего на площади Ала-Тоо
9 октября, пятница
23:59
События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
23:53
Омурбек Бабанов не собирается покидать Кыргызстан
23:44
Послы Кыргызстана за рубежом обратились к лидерам политических партий