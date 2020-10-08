14:12
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Про Матраимова, криминал, президента и бардак рассказал Камчыбек Ташиев

Фото из интернета. Камчыбек Ташиев

В Кыргызстане продолжается политический кризис. Представители различных политических группировок увлеклись дележом власти.

Читайте по теме
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

Садыр Жапаров, не успевший выйти на свободу из мест заключения, провозгласил себя премьер-министром страны. Таковых на сегодня уже двое.

Рядом с Садыром Жапаровым везде и всегда находится лидер партии «Мекенчил». В каком статусе он сопровождает «премьер-министра», непонятно. Но Камчыбек Ташиев согласился ответить на вопросы 24.kg.

— Камчыбек Кадыршаевич, последние два дня вы постоянно сопровождаете своего друга Садыра Жапарова. Некоторые депутаты Жогорку Кенеша говорят, что вы вдвоем при помощи криминала пытаетесь взять власть в стране. Ваш комментарий.

— Все наши усилия в данный момент направлены на стабилизацию общественного порядка. Сейчас легитимным центром принятия решений является парламент и президент страны. Внеоочередное собрание Жогорку Кенеша созвал Дастанбек Джумабеков перед тем, как написать заявление о добровольном уходе с поста спикера.

Никто никого не принуждал.

Камчыбек Ташиев

Мы хотим вернуть мирную жизнь стране. Разве эту задачу решают при помощи криминала? Все эти разговоры про криминал — полная дезинформация, которая направлена прежде всего против законно избранного премьер-министра. Это нужно тем, кто сегодня, пользуясь имеющимися рычагами, хочет захватить власть. Им кроме этого ничего не нужно. Ни мир в стране, ни государственность.

— Какие отношения у вас с Раимом Матраимовым, Камчы, другими лидерами ОПГ? Два года назад вы критиковали СМИ за то, что они пишут о бывшем замглавы Таможенной службы. Ваше мнение о хорошем парне или публикациях СМИ изменилось. Если да — почему? Если нет — почему?

— У меня нет никаких отношений с лидерами ОПГ. Я никогда их не имел. Про Раима. Я говорил в интервью «Азаттыку» о его человеческих качествах, так как знал его. Что касается его коррупционных дел, то никаких послаблений не должно быть.

Читайте по теме
Райымбек Матраимов — хороший парень. Камчыбек Ташиев раскритиковал СМИ

Об этом я говорил еще тогда. Во время встреч с избирателями в ходе агитационной кампании мне много раз пришлось ответить на этот вопрос. Я открыто говорил, что партия «Мекеним Кыргызстан» открыто подкупает голоса избирателей. Просил народ не продавать свои голоса. При этом мы победили на этих выборах, проиграли только партиям коррупционеров и олигархов.

— В стране налицо острый политический кризис. Когда и кто наведет в стране порядок?

— Мы как раз работаем в этом направлении. В Кыргызстане есть легитимный премьер-министр (собеседник имеет в виду Садыра Жапарова. — Прим. 24.kg). Он прилагает все усилия для того, чтобы все успокоились. Наступает осенне-зимний период, мы должны быть готовыми.

Но некоторые политические силы ставят новоиспеченному премьеру палки в колеса, не дают работать в нормальном режиме. Повторюсь, их не интересует судьба страны. Все они спрятались за спинами так называемой молодежи. Скоро их лица раскроются.

— Вы все время повторяете: мы работаем, мы хотим... Мы  это кто? В каком статусе вы все время рядом с Садыром Жапаровым?

— Мы — это наша партия «Мекенчил». Наша политическая организация выдвинула Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Он законный, значит, мы будем работать совместно.

— Осознаете ли вы и другие политики, что ведете страну к пропасти?

— Конкретно мы стараемся вытащить страну из этой пропасти. А что хотят другие политики, спросите у них. Только наша команда во главе с Садыром Жапаровым и мной сумела собрать депутатов парламента. Они избрали нового спикера и премьер-министра. Сделали все, чтобы наконец-то страна вернулась в законное правовое поле.

— Вчера депутаты ЖК не утвердили Садыра Жапарова на пост главы правительства...

— Они это сделали ранее, в отеле «Достук».

— Что делать простым кыргызстанцам, которые четвертый день сидят в страхе без возможности заработать себе на кусок хлеба?

— Верить и поддержать нового премьер-министра. Легитимного. Вот тогда мы сможем навести порядок. Мы призываем все здоровые политические силы к сотрудничеству, целостность страны важнее личных амбиций.

— Почему до сих пор никто не начал переговоры с легитимным президентом страны?

— Мы сегодня даже не знаем, где он. Если Сооронбай Жээнбеков выйдет на связь, мы готовы сесть за стол переговоров для получения заявления о добровольном уходе с поста президента Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168291/
просмотров: 3619
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг у Дома правительства. Люди рассержены бездействием депутатов
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Возвращение Суракматова. Его встречали депутаты ЖК Касымалиева и Строкова
Сторонники Садыра Жапарова организовали охрану Дома правительства
Ситуация у Дома правительства в Бишкеке накаляется
К Дому правительства приехали дружинники с Иссык-Куля
Кто для вас сейчас олицетворяет власть в Кыргызстане? Опрос
Ситуация на Старой площади. У одного из дружинников случился приступ эпилепсии
В Кыргызстане возобновлено таможенное декларирование товаров
У Дома правительства опять собираются непонятные люди, дружинникам нужна помощь
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Выборы-2020. В&nbsp;&laquo;Бутун Кыргызстане&raquo; прокомментировали итоги голосования Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Бизнес
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
8 октября, четверг
14:11
В Кара-Суу и Оше проходят митинги в поддержку Сооронбая Жээнбекова В Кара-Суу и Оше проходят митинги в поддержку Сооронбая...
13:59
В Нарынской области продолжает работать новый глава региона
13:57
Митинг у Дома правительства. Люди рассержены бездействием депутатов
13:57
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
13:55
Полпред в Таласе Марат Мураталиев вернулся на место