Про Матраимова, криминал, президента и бардак рассказал Камчыбек Ташиев

В Кыргызстане продолжается политический кризис. Представители различных политических группировок увлеклись дележом власти.

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Садыр Жапаров, не успевший выйти на свободу из мест заключения, провозгласил себя премьер-министром страны. Таковых на сегодня уже двое.

Рядом с Садыром Жапаровым везде и всегда находится лидер партии «Мекенчил». В каком статусе он сопровождает «премьер-министра», непонятно. Но Камчыбек Ташиев согласился ответить на вопросы 24.kg.

— Камчыбек Кадыршаевич, последние два дня вы постоянно сопровождаете своего друга Садыра Жапарова. Некоторые депутаты Жогорку Кенеша говорят, что вы вдвоем при помощи криминала пытаетесь взять власть в стране. Ваш комментарий.

— Все наши усилия в данный момент направлены на стабилизацию общественного порядка. Сейчас легитимным центром принятия решений является парламент и президент страны. Внеоочередное собрание Жогорку Кенеша созвал Дастанбек Джумабеков перед тем, как написать заявление о добровольном уходе с поста спикера.

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Мы хотим вернуть мирную жизнь стране. Разве эту задачу решают при помощи криминала? Все эти разговоры про криминал — полная дезинформация, которая направлена прежде всего против законно избранного премьер-министра. Это нужно тем, кто сегодня, пользуясь имеющимися рычагами, хочет захватить власть. Им кроме этого ничего не нужно. Ни мир в стране, ни государственность.

— Какие отношения у вас с Раимом Матраимовым, Камчы, другими лидерами ОПГ? Два года назад вы критиковали СМИ за то, что они пишут о бывшем замглавы Таможенной службы. Ваше мнение о хорошем парне или публикациях СМИ изменилось. Если да — почему? Если нет — почему?

— У меня нет никаких отношений с лидерами ОПГ. Я никогда их не имел. Про Раима. Я говорил в интервью «Азаттыку» о его человеческих качествах, так как знал его. Что касается его коррупционных дел, то никаких послаблений не должно быть.

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Об этом я говорил еще тогда. Во время встреч с избирателями в ходе агитационной кампании мне много раз пришлось ответить на этот вопрос. Я открыто говорил, что партия «Мекеним Кыргызстан» открыто подкупает голоса избирателей. Просил народ не продавать свои голоса. При этом мы победили на этих выборах, проиграли только партиям коррупционеров и олигархов.

— В стране налицо острый политический кризис. Когда и кто наведет в стране порядок?

— Мы как раз работаем в этом направлении. В Кыргызстане есть легитимный премьер-министр (собеседник имеет в виду Садыра Жапарова. — Прим. 24.kg). Он прилагает все усилия для того, чтобы все успокоились. Наступает осенне-зимний период, мы должны быть готовыми.

Но некоторые политические силы ставят новоиспеченному премьеру палки в колеса, не дают работать в нормальном режиме. Повторюсь, их не интересует судьба страны. Все они спрятались за спинами так называемой молодежи. Скоро их лица раскроются.

— Вы все время повторяете: мы работаем, мы хотим... Мы — это кто? В каком статусе вы все время рядом с Садыром Жапаровым?

— Мы — это наша партия «Мекенчил». Наша политическая организация выдвинула Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Он законный, значит, мы будем работать совместно.

— Осознаете ли вы и другие политики, что ведете страну к пропасти?

— Конкретно мы стараемся вытащить страну из этой пропасти. А что хотят другие политики, спросите у них. Только наша команда во главе с Садыром Жапаровым и мной сумела собрать депутатов парламента. Они избрали нового спикера и премьер-министра. Сделали все, чтобы наконец-то страна вернулась в законное правовое поле.

— Вчера депутаты ЖК не утвердили Садыра Жапарова на пост главы правительства...

— Они это сделали ранее, в отеле «Достук».

— Что делать простым кыргызстанцам, которые четвертый день сидят в страхе без возможности заработать себе на кусок хлеба?

— Верить и поддержать нового премьер-министра. Легитимного. Вот тогда мы сможем навести порядок. Мы призываем все здоровые политические силы к сотрудничеству, целостность страны важнее личных амбиций.

— Почему до сих пор никто не начал переговоры с легитимным президентом страны?

— Мы сегодня даже не знаем, где он. Если Сооронбай Жээнбеков выйдет на связь, мы готовы сесть за стол переговоров для получения заявления о добровольном уходе с поста президента Кыргызстана.