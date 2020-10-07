Депутаты не утвердили Садыра Жапарова на пост премьера и не объявили импичмент

Депутаты парламента не утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Об этом 24.kg сообщил нардеп Бахадыр Сулейманов.

Уточняется, что импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову они также не вынесли. Не хватило голосов.

Эльвира Сурабалдиева в Twitter написала, что несколько депутатов, в частности Асылбек Жээнбеков, Мыктыбек Абдылдаев, Торобай Зулпукаров, не стали подписывать документ об импичменте. Отказалась и Айгуль Аскарова.

Парламентарий также заявила, что Садыр Жапаров угрожает депутатам, чтобы те не подписывали документ об импичменте.

Садыр Жапаров возит ребят с регионов, платит, ночлег, еду. Так сильно хочет стать ПМ, пошли силовые методы. Догадайтесь откуда деньги у чела, к-й вчера вышел из тюрьмы, но умудряется угрожать депутатам так, что те отказываются подписывать импичмент президенту Жээнбекову С.Ш. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) October 7, 2020

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.