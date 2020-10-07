Депутаты не утвердили Садыра Жапарова на пост премьера и не объявили импичмент

Депутаты парламента не утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Об этом 24.kg сообщил нардеп Бахадыр Сулейманов.
Уточняется, что импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову они также не вынесли. Не хватило голосов.
Эльвира Сурабалдиева в Twitter написала, что несколько депутатов, в частности Асылбек Жээнбеков, Мыктыбек Абдылдаев, Торобай Зулпукаров, не стали подписывать документ об импичменте. Отказалась и Айгуль Аскарова.
Парламентарий также заявила, что Садыр Жапаров угрожает депутатам, чтобы те не подписывали документ об импичменте.
Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.
Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.
Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.