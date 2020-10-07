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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Два премьера: неизвестные не пускают СМИ на брифинг Тилека Токтогазиева

В Кыргызстане продолжается политический кризис. Сегодня активист Тилек Токтогазиев заявил, что его назначили главой правительства. Он намеревается дать пресс-конференцию для СМИ.

Сейчас еще один вновь провозглашенный глава кабмина (вчера на эту должность выдвинули Садыра Жапарова) находится в Доме правительства. Журналисты не могут пройти в здание, потому что их не пускают блокировавшие двери неизвестные мужчины.

Сторонники «Ата Мекена» (от этой партии Тилек Токтогазиев баллотировался в депутаты парламента) стоят у входа.

По их данным, здание заблокировали сторонники Садыра Жапарова. 

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Стоит отметить, что экс-депутат Садыр Жапаров не утвержден парламентом на должность главы кабмина. Однако предпринимает активность, чтобы закрепиться в должности. Не только большинство нардепов, но и кыргызстанцев против такого кадрового решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168103/
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