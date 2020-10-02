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Власть

Президент вручил родителям Адинай Мырзабековой медаль «Эрдик»

Сооронбай Жээнбеков вручил родителям Адинай Мырзабековой медаль «Эрдик», которой студентка-волонтер награждена посмертно. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президент встретился с родителями волонтера — студентки КГМА Адинай Мырзабековой, безвременно ушедшей из жизни во время оказания помощи пациентам больницы.

На встрече также присутствовала младшая сестра Адинай — Жанель Мырзабекова.

Глава государства передал родителям Адинай Мырзабекой медаль «Эрдик», которой она была награждена посмертно за добровольный самоотверженный труд и вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее встреча главы государства с семьей Адинай Мырзабековой состоялась 16 июля текущего года.

«Сегодня в ходе беседы отец Адинай Замирбек Женалиев поделился воспоминаниями о дочери, рассказал о ее мечте стать образцовым медиком», — говорится в сообщении.

«Невозможно найти слова утешения, это большое горе для всех нас. Мы благодарны, что вы вырастили такую смелую и великодушную девочку. Дай бог вам терпения и здоровья, крепитесь», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков выразил желание держать с ними постоянную связь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167247/
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