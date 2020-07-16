Это большая утрата. Сооронбай Жээнбеков навестил семью Адинай Мырзабековой

Сооронбай Жээнбеков сегодня навестил семью студентки Медицинской академии Адинай Мырзабековой, которая скончалась, работая волонтером в одном из стационаров Бишкека. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Президент высказал слова соболезнования родителям, родным и близким Адинай, прочитал поминальную молитву.

«Сложно подбирать утешительные слова, это большая утрата для вас, которую невозможно восполнить никакими словами. Разделяю вашу горечь, вспоминаю свою маму, которая горевала в свое время, потеряв ребенка», — отметил Сооронбай Жээнбеков, выразив слова поддержки матери умершей студентки.

«Вы воспитали такую замечательную, жизнерадостную, любящую людей дочь. Дай бог здоровья вам, родителям, родным и близким выдержки, здоровья и долгой жизни», — отметил президент.

В ходе краткой беседы родители рассказали о своей дочери, которая со школьных лет мечтала стать медиком, окончила среднюю школу в селе Юрьевка Иссык-Атинского района Чуйской области с отличием и поступила в КГМА, продемонстрировав высокие результаты Общереспубликанского тестирования.

Президент подчеркнул, что Адинай Мырзабекова является героем нашего времени и останется в памяти соотечественников как отважный доброволец, пожертвовавший жизнью ради здоровья других.

У отца Адинай — Замирбека Женалиева и матери Дилбар Молдокуловой было четыре дочери. Айгерим и Бегимай — студенты, Жанель — школьница.