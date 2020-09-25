Выборы-2020. Гражданке поменяли избирательный адрес по форме № 2 без ее ведома

Жительница новостройки «Рухи Мурас» Индира Токтоналиева написала заявление в координационную группу оперативного реагирования ЦИК.

В нем говорится, что она оказалась зарегистрированной по форме № 2 в УИК № 1055 в средней школе № 59 Бишкека, хотя свой избирательный адрес не меняла.

В результате проверки выяснилось, что через кабинет избирателя на сайте ЦИК неизвестный, завладев паспортными данными Токтоналиевой и получив в Центре обслуживания населения облачную электронную подпись, незаконно зарегистрировал ее в УИК № 1055. Информация направлена в Генеральную прокуратуру и МВД. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Идет следствие.

Всего поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2. По факту фальсификации документов возбуждено 25 уголовных дел.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишения свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не караются.