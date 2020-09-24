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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Всего поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2

В соответствии с календарным планом закончено уточнение избирателей в списках. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, в окончательном списке 3 миллиона 523 тысячи 532 избирателя.

«Список сформирован на основе сведений ГРС и заявлений, поступивших от граждан», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что в окончательном списке число избирателей увеличилось более чем на 94 тысячи по сравнению с предварительным.

Кроме того, глава Центризбиркома подчеркнула, что за время уточнения в списках подано 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2. «На выборах в 2015 и 2017 годах также было большое количество таких заявлений. Это прогрессивная норма, дающая возможность избирателю голосовать не по месту регистрации, а там, где ему удобно», — сказала она.

Нуржан Шайлдабекова прокомментировала мнение об аномальном количестве поданных заявлений. «При подаче заявления избиратель проходит биометрическую регистрацию. Это позволяет говорить о том, что это добровольное изъявление граждан. Кроме того, при голосовании бюллетень также выдается только при наличии биометрии», — заметила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166283/
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