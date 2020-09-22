Выборы-2020. Покинувший гонку Айтмамат Назаров будет оштрафован

Рабочая группа ЦИК по оперативному реагированию рекомендует оштрафовать Айтмамата Назарова. Отметим, он шел по списку партии «Кыргызстан» под № 58. Из списка вышел по собственному желанию.

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Приостановивший исполнение полномочий главы Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров посетил, будучи претендентом на мандат, стратегический энергообъект в Джалал-Абадской области в сентябре. От должности он был отстранен 24 августа.

«Когда он был с поездкой в регионе, то являлся кандидатом. Поэтому это нарушение. Кроме того, нарушен режим посещения стратегического объекта. Он туда не имел права ехать. Материалы направлены в Генпрокуратуру», — сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.