Выборы-2020. Покинувший гонку Айтмамат Назаров будет оштрафован

Рабочая группа ЦИК по оперативному реагированию рекомендует оштрафовать Айтмамата Назарова. Отметим, он шел по списку партии «Кыргызстан» под № 58. Из списка вышел по собственному желанию.
Приостановивший исполнение полномочий главы Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров посетил, будучи претендентом на мандат, стратегический энергообъект в Джалал-Абадской области в сентябре. От должности он был отстранен 24 августа.
«Когда он был с поездкой в регионе, то являлся кандидатом. Поэтому это нарушение. Кроме того, нарушен режим посещения стратегического объекта. Он туда не имел права ехать. Материалы направлены в Генпрокуратуру», — сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.