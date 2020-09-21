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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кандидат посетил открытие стратегического объекта — это нарушение

Глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров все-таки вошел в список партии «Кыргызстан» и идет на выборы под № 58. Он подал заявление о приостановлении своих полномочий 24 августа. Об этом сообщили в ЦИК.

Однако в сентябре он отправился на открытие стратегического энергообъекта в Джалал-Абадскую область, что является нарушением, поскольку как кандидат и бывший чиновник не может принимать участия в такого рода мероприятиях. В Нацэнергохолдинге отмечают, что Айтмамат Назаров поехал как «обыкновенный человек».

скрин документа
Фото скрин документа. Приказ о приостановлении полномочий главы Нацэнергохолдинга

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165884/
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