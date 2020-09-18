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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Спикера парламента не стали снимать с гонки

Спикера парламента Дастанбека Джумабекова не стали снимать с гонки. Он идет в седьмой созыв. ЦИК не поддержала решение рабочей группы по оперативному реагированию.

ЦИК не вынесла даже предупреждение ни торага, ни самому кандидату. 

Отметим, торага баллотируется по списку «Кыргызстан». Дастанбек Джумабеков нарушил закон, вручив семье новорожденного суйунчу. И это расценивается как подкуп, поскольку Джумабеков является кандидатом в депутаты. Однако представители партии «Кыргызстан» заявили, что торага находился в Таласской области как спикер, а ни как представитель участвующей в выборах политорганизации.

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Ранее пресс-секретарь Дастанбека Джумабекова Жоомарт Максатбеков пояснил, что 50 тысяч сомов были выделены из фонда торага ЖК, и поэтому расценивать передачу суйунчу как подкуп неправильно, поскольку это не имеет ничего общего с предвыборной кампанией.

Однако представители Коалиции за демократию и гражданское общество отметили — использование денег фонда можно расценить как злоупотребление админресурсом. К тому же, сумма суйунчу балага в 50 тысяч сомов совпадает с программным заявлением партии.

Ранее сообщалось, что суйунчу Дастанбек Джумабеков выдал из собственных средств, а не фондовых.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова напомнила — кандидат в депутаты не имеют права давать избирателю деньги — ни свои собственные, ни фондовые. Она предложила также направить материалы в Генпрокуратуру. 

«Почему тогда с другими действующими депутатами, кто сейчас баллотируется повторно, не ездят представители пресс-службы, не описывают их встречи с избирателями? Они же все еще депутаты, и Дастанбек Джумабеков такой же депутат и как спикер он должен был продемонстрировать пример законопослушания», — сказала Атыр Абдрахматова.

Депутаты Жогорку Кенеша с 4 сентября по 2 октября приняли решение работать в регионах. Спикер посетил Таласскую область в рамках рабочей поездки и не в статусе кандидата. В пресс-службе уверяют, что на встречах с жителями Джумабеков не проводит агитацию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165680/
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