13:53
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Суйунчу от Дастана Джумабекова: разъяснения пресс-службы парламента

В пресс-службе Жогорку Кенеша пояснили, откуда взяты деньги, которые торага Дастанбек Джумабеков вручил семье новорожденного.

Уточняется, что 50 тысяч сомов были выделены из фонда торага ЖК, и поэтому расценивать передачу суйунчу как подкуп неправильно, поскольку это не имеет ничего общего с предвыборной кампанией или агитацией партии, от которой баллотируется Дастанбек Джумабеков. Ранее, напомним, заявлялось, что суйунчу Дастанбек Джумабеков передал из личных средств.

В пресс-службе напомнили, что депутаты Жогорку Кенеша с 4 сентября по 2 октября приняли решение работать в регионах. Спикер посетил Таласскую область в рамках рабочей поездки и не в статусе кандидата. В пресс-службе уверяют, что на встречах с жителями Джумабеков не проводит агитацию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165476/
просмотров: 663
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. В Бишкеке продолжается массовый подвоз избирателей по форме № 2
Выборы-2020. Международные наблюдатели просят предоставить факты о нарушениях
Ни масок, ни дистанции. Партии проводят агитацию, игнорируя требования Минздрава
Выборы-2020. Подарок от спикера: вопрос ЦИК рассмотрит на другом заседании
Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей
Выборы-2020. Можно петь кандидатам гимн партии или нет, спорят в ЦИК
Выборы-2020. ГСИН очень просит выдать биометрику более чем 800 обвиняемым
Выборы-2020. ЦИК напоминает: концерты и спортивные мероприятия запрещены
Выборы-2020. Прокуратура начала проверку публикаций в СМИ и соцсетях о подкупах
Выборы-2020. Правозащитники призывают депутатов отказаться от заработной платы
Популярные новости
Выборы-2020. Очередная ошибка партии &laquo;Кыргызстан&raquo;: теперь на&nbsp;баннере Выборы-2020. Очередная ошибка партии «Кыргызстан»: теперь на баннере
Минобразования планирует возобновить обучение в&nbsp;традиционном режиме с&nbsp;октября Минобразования планирует возобновить обучение в традиционном режиме с октября
&laquo;Биримдик&raquo; &#8470;&nbsp;1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от&nbsp;ветеранов &laquo;Альфы&raquo; «Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с&nbsp;гонки за&nbsp;подкуп избирателей Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
13:19
Выборы-2020. На Иссык-Куле неизвестные порвали баннеры партии «Ата Мекен» Выборы-2020. На Иссык-Куле неизвестные порвали баннеры...
13:06
Кубатбек Боронов: В период пандемии гражданам особо важна цифровизация госуслуг
12:55
Сооронбай Жээнбеков: Бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена
12:52
Выборы-2020. Суйунчу от Дастана Джумабекова: разъяснения пресс-службы парламента
12:51
Выборы-2020. В Бишкеке продолжается массовый подвоз избирателей по форме № 2