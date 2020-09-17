Выборы-2020. Суйунчу от Дастана Джумабекова: разъяснения пресс-службы парламента

В пресс-службе Жогорку Кенеша пояснили, откуда взяты деньги, которые торага Дастанбек Джумабеков вручил семье новорожденного.

Уточняется, что 50 тысяч сомов были выделены из фонда торага ЖК, и поэтому расценивать передачу суйунчу как подкуп неправильно, поскольку это не имеет ничего общего с предвыборной кампанией или агитацией партии, от которой баллотируется Дастанбек Джумабеков. Ранее, напомним, заявлялось, что суйунчу Дастанбек Джумабеков передал из личных средств.

В пресс-службе напомнили, что депутаты Жогорку Кенеша с 4 сентября по 2 октября приняли решение работать в регионах. Спикер посетил Таласскую область в рамках рабочей поездки и не в статусе кандидата. В пресс-службе уверяют, что на встречах с жителями Джумабеков не проводит агитацию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.