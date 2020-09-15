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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Спикер ЖК — кандидат в депутаты подарил деньги семье, в которой родился сын

Торага Жогорку Кенеша подарил 50 тысяч сомов семье, где родился мальчик, которого назвали в его честь Дастаном. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Уточняется, что Дастанбек Джумабеков познакомился с молодой мамой в ходе своего рабочего визита в Таласскую область. Как сообщил 24.kg пресс-секретарь торага Жоомарт Максатбеков, он подарил деньги от имени своей семьи за благую весть, это не средства из фонда спикера.

«Дастанбек Джумабеков — действующий спикер. Это его рабочая поездка в область», — пояснил Жоомарт Максатбеков.

В ЦИК рассмотрят этот вопрос. В ведомстве напомнили, что Дастанбек Джумабеков — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша. Раздача денег в период предвыборной кампании может быть расценена как подкуп избирателей.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.

Ссылка: https://24.kg/vlast/165186/
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