Выборы-2020. ЦИК не будет обжаловать решение суда по «Бутун Кыргызстану»

ЦИК не будет обжаловать решение суда по партии «Бутун Кыргызстан». Об этом на заседании ЦИК сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила, что суд удовлетворил жалобу «Бутун Кыргызстана» и признал решение ЦИК об отказе в регистрации недействительным.

Она отметила, что ЦИК может обратиться в Верховный суд, но из-за того, что выборный процесс находится в активной фазе, не будет это делать.

ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты от партии.

Напомним, что 3 сентября большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.

Сегодня административный суд Бишкека удовлетворил жалобу «Бутун Кыргызстана» и признал решение ЦИК об отказе в регистрации недействительным.