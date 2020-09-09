23:42
USD 78.73
EUR 92.97
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК не будет обжаловать решение суда по «Бутун Кыргызстану»

ЦИК не будет обжаловать решение суда по партии «Бутун Кыргызстан». Об этом на заседании ЦИК сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила, что суд удовлетворил жалобу «Бутун Кыргызстана» и признал решение ЦИК об отказе в регистрации недействительным.

Она отметила, что ЦИК может обратиться в Верховный суд, но из-за того, что выборный процесс находится в активной фазе, не будет это делать.

ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты от партии.

Напомним, что 3 сентября большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.

Сегодня административный суд Бишкека удовлетворил жалобу «Бутун Кыргызстана» и признал решение ЦИК об отказе в регистрации недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164643/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. В Жогорку Кенеш баллотируется 15 депутатов БГК
Выборы-2020. В отношении 221 кандидата возбуждались дела
Выборы-2020. Обвиняемые, беглянка, сыновья. Кто еще в списке «Социал-демократов»
Выборы-2020. Сколько средств собрали и потратили политические партии
Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Бутун Кыргызстан» к ЦИК продолжится сегодня
Выборы-2020. Центризбирком опубликовал списки и программы партий
Выборы-2020. Экс-жена Дмитрия Цоя, чиновники Бакиева. Кто в списке «Ыйман нуру»
ЦИК предложила Facebook в день тишины заблокировать политрекламу в соцсети
Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Выборы-2020. На избирательных участках Бишкека не хватает генераторов и пандусов
Популярные новости
Запрет гражданам Кыргызстана на&nbsp;въезд в&nbsp;Россию может быть снят в&nbsp;ближайшее время Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и&nbsp;безработные. Кто в&nbsp;списке &laquo;Замандаша&raquo; Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Еще один скандальный законопроект президент вернул в&nbsp;парламент с&nbsp;возражениями Еще один скандальный законопроект президент вернул в парламент с возражениями
Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Республики&raquo; Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в списке «Республики»
Бизнес
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по&nbsp;кредитам Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
9 сентября, среда
23:23
Криштиану Роналду поставил новый рекорд: забил 101-й гол за сборную Португалии Криштиану Роналду поставил новый рекорд: забил 101-й го...
23:16
Выборы-2020. ЦИК не будет обжаловать решение суда по «Бутун Кыргызстану»
23:02
Футбол-онлайн. Кыргызстанцы смогут участвовать в виртуальных матчах
22:45
Бишкекчане просили открыть тротуар на улице Ибраимова, но у них забрали и газон
22:16
Запущенную Илоном Маском Tesla Roadster признали космическим мусором