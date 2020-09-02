Выборы-2020. Скандал в «Бутун Кыргызстане»: экс-омбудсмена отправили в суд

Центризбирком не может вмешиваться во внутрипартийные дела. Об этом на заседании избирательной комиссии заявила член комиссии Атыр Абдрахматова.

По ее словам, список не может меняться после подачи и регистрации в ЦИК. Представители избирательной комиссии, присутствовашие на съезде партии «Бутун Кыргызстан», никаких нарушений, в частности при проведении тайного голосования, не выявили.

Атыр Абдрахматова напомнила, что внутрипартийные дела рассматриваются в суде. Ее поддержала другой член Центризбиркома Гульнара Джурабаева, порекомендовав экс-депутату Турсунбаю Бакир уулу обратиться в суд.

Напомним, он требует отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него Турсунбая Бакир уулу.

В течение десяти календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.