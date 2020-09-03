21:24
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки

Большинство членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации партии «Бутун Кыргызстан». Такое решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

Уточняется, что девять членов Центризбиркома проголосовали за снятие с гонки политобъединения, двое выступили против.

Отметим, рабочая группа ЦИК предложила не регистрировать список политической партии «Бутун Кыргызстан».

По словам представителя рабочей группы ЦИК Медины Кутбердиевой, при рассмотрении документов для регистрации обнаружены нарушения в ходе проведения съезда политической партии «Бутун Кыргызстан», на котором был выдвинут список кандидатов. По закону он, заверенный подписью и печатью, представляется в ЦИК.

«Но представленный для регистрации список кандидатов не соответствует тому, за который проголосовали на съезде. При этом из 85 делегатов съезда 84 проголосовали за и один — против», — отметила она.

В рабочей группе добавили, что после исключения пяти кандидатов партия должна была предоставить список из 115 человек, но внесла реестр из 120 претендентов.

Член ЦИК Атыр Абдрахманова отметила, что перед заседанием был разослан проект решения ЦИК, в котором предлагалось зарегистрировать список. «Что изменилось за один час танаписа? Почему так изменилось решение?» — поинтересовалась она.

Напомним, накануне экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него Турсунбая Бакир уулу.

Однако Центризбирком не удовлетворил жалобу бывшего уполномоченного по правам человека КР. Избирательная комиссия рекомендовала Турсунбаю Бакир уулу обратиться в суд, поскольку возникший конфликт — это внутрипартийные споры.

В течение 10 календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164043/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки 15 партий, в том числе «Кыргызстана»
В Кыргызстане открыли штабы по подготовке прокуроров к выборам
Правительство обязало ГРС оперативно сообщать о фактах массовой прописки
12 процентов избирателей не прошли биометрию. Время есть только до 19 сентября
В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов
Выборы-2020. В России откроют 11 избирательных участков для кыргызстанцев
Выборы-2020. Сколько денег собрали и потратили политические партии
Выборы-2020. Рецепты блюд и детские фото. Что еще в соцсетях публикуют кандидаты
Нужно уметь проигрывать. Президент о митингах сторонников партий
Сооронбай Жээнбеков: Никому не позволено разделять народ ради своих амбиций
Популярные новости
Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Биримдик&raquo; Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в списке «Биримдик»
Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в списке «Кыргызстана»
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О&nbsp;чем говорили президенты Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О чем говорили президенты
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в&nbsp;O!Store Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store
3 сентября, четверг
21:23
Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера горячей линии Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера г...
21:19
Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: днем без осадков
20:46
«Северэлектро» проложило кабель, но не восстановило потом тротуары во дворе
20:35
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки 15 партий, в том числе «Кыргызстана»