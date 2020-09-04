Выборы-2020. Прокуратура Бишкека выявила использование админресурса

Прокуратура Бишкека выявила использование админресурса в пользу одной из политорганизаций. Ранее, отметим, ЦИК направила материалы по заявлению партии «Реформа», представители которой пожаловались на то, что глава МТУ № 12 Темир Касымов агитировал за «Биримдик».

Установлено, что он в ходе совещания среди председателей домовых комитетов и ТСЖ злоупотребил административным ресурсом.

По итогам проверки прокуратура 3 сентября зарегистрировала собранный материал в АИС ЕРПП по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках и передала в следственную службу ГУВД столицы. Началось досудебное разбирательство.



