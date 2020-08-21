Выборы-2020. В ЦИК спорят, выносить ли предупреждение «Биримдик» за админресурс

Представители партии «Реформа» пожаловались на то, что глава МТУ № 12 Темир Касымов агитировал за политорганизацию «Биримдик». Об этом сегодня на заседании сообщила член «Реформы» Рита Карасартова и предоставила видеоматериалы.

Ранее, отметим, рассмотревшая заявление рабочая группа рекомендовала в рамках Кодекса о проступках направить в Генпрокуратуру материалы об использовании админресурса в пользу «Биримдик».

Однако член ЦИК Кайрат Осмоналиев предложил вынести предупреждение, так как просматривается использование служебного положения, и тем самым создать прецедент. Он отметил, что ГП будет изучать это дело долго, прежде чем дать правовую оценку.

Другой член Центризбиркома — Атыр Абдрахматова считает, чтобы не было проволочек со стороны ГП, надзорному органу следует напомнить о сроках. Генпрокуратура должна вынести решение в течение трех-пяти дней.

ЦИК вынесла главе МТУ Темиру Касымову официальное предупреждение за использование своих полномочий в пользу партии, участвующей в выборах-2020, материалы направлены в Генпрокуратуру.

Насчет предупреждения партии «Биримдик» развернулись споры.

Напомним, за админресурс штраф грозит не только чиновникам, но и руководителям государственных СМИ, если в их действиях обнаружатся факты злоупотребления в пользу кого-либо из кандидатов или партий.

Размер взыскания классифицируется по второй категории — от 300 до 600 расчетных показателей (от 30 тысяч до 60 тысяч сомов). Уличенные в нарушении лишаются также права занимать государственные должности в течение двух лет.

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.