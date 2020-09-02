Выборы-2020. «Бутун Кыргызстан» продолжит участие в гонке: решение ЦИК

Партия «Бутун Кыргызстан» не будет отстранена от участия в парламентских выборах. Жалобу экс-депутата Турсунбая Бакир уулу ЦИК не удовлетворил.
Заявитель требовал отказать политорганизации в регистрации. Рабочая группа поддержала это заявление и предложила членам Центризбиркома не регистрировать политобъединение в связи с нарушением избирательного законодательства — список не может быть изменен после съезда.
Избирательная комиссия рекомендовала Турсунбаю Бакир уулу обратиться в суд, поскольку возникший конфликт — это внутрипартийные споры. Решение рабочей группы ЦИК не поддержала.
Отметим, что для дисквалификации партии необходимо 2/3 голосов членов Центризбиркома. Из присутствующих за проголосовали семь человек, против — трое.
Ранее, напомним, Турсунбай Бакир уулу заявлял, что подаст в суд.
В течение десяти календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.
Агитация начинается 4 сентября.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.