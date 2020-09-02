Выборы-2020. «Бутун Кыргызстан» продолжит участие в гонке: решение ЦИК

Партия «Бутун Кыргызстан» не будет отстранена от участия в парламентских выборах. Жалобу экс-депутата Турсунбая Бакир уулу ЦИК не удовлетворил.

Заявитель требовал отказать политорганизации в регистрации. Рабочая группа поддержала это заявление и предложила членам Центризбиркома не регистрировать политобъединение в связи с нарушением избирательного законодательства — список не может быть изменен после съезда.

Избирательная комиссия рекомендовала Турсунбаю Бакир уулу обратиться в суд, поскольку возникший конфликт — это внутрипартийные споры. Решение рабочей группы ЦИК не поддержала.

Отметим, что для дисквалификации партии необходимо 2/3 голосов членов Центризбиркома. Из присутствующих за проголосовали семь человек, против — трое.

Ранее, напомним, Турсунбай Бакир уулу заявлял, что подаст в суд.

В течение десяти календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.