Выборы-2020. Верховный суд вынес решение в пользу партии «Кыргызстан»

В Верховном суде завершилось рассмотрение кассационной жалобы ЦИК на решение административного суда Бишкека, принятого 27 августа и признавшего возврат документов партии «Кыргызстан» недействительным.

Коллегия ВС КР не удовлетворила жалобу Центризбиркома. Таким образом, решение первой инстанции оставлено в силе. Документы партии ЦИК должна принять. «Кыргызстан» остается в предвыборной гонке.

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».