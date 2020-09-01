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Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Верховный суд вынес решение в пользу партии «Кыргызстан»

Фото 24.kg. Верховный суд вынес решение в пользу партии «Кыргызстан»

В Верховном суде завершилось рассмотрение кассационной жалобы ЦИК на решение административного суда Бишкека, принятого 27 августа и признавшего возврат документов партии «Кыргызстан» недействительным.

Коллегия ВС КР не удовлетворила жалобу Центризбиркома. Таким образом, решение первой инстанции оставлено в силе. Документы партии ЦИК должна принять. «Кыргызстан» остается в предвыборной гонке.

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163745/
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