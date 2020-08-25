Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» подтвердила, что обжалует решение ЦИК в суде

Партия «Кыргызстан» обжалует решение ЦИК в суде. Об этом журналистам заявил лидер политобъединения Канат Исаев.

По его словам, ЦИК могла ограничиться лишь предупреждением.

«Из-за технической ошибки нельзя отстранять партию от выборов. ЦИК сделала это со ссылкой на то, что документы подал не уполномоченный представитель. Мы будем действовать по закону и обжалуем это решение в суде», — сказал Канат Исаев.

Напомним, что итогов расширенного заседания Центризбиркома ожидали около 100 человек. По неподтвержденным данным, часть присутствующих поддерживают партию «Кыргызстан».